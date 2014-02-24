В Сочи открылось первое казино

В Сочи 5 января было торжественно открыто первое казино. В развлекательном центре будут работать свыше тысячи человек, предполагаемый доход в бюджеты всех уровней – около 500 миллионов рублей ежегодно.Инвестиции в проект составили порядка четырех миллиардов рублей. Первый покерный турнир в казино пройдет 20 января, передает "Интерфакс".
Ушедший год традиционно принес немало смешных и забавных фраз, сказанных политиками. Особо яркие из них ушли в народ и стали метафорами, многие закрепились в Сети в виде популярных мемов. Dni.Ru собрали наиболее интересные высказывания публичных людей, прозвучавшие в 2016 году...»
Ушедший год традиционно принес немало смешных и забавных фраз, сказанных политиками. Особо яркие из них ушли в народ и стали метафорами, многие закрепились в Сети в виде популярных мемов. Dni.Ru собрали наиболее интересные высказывания публичных людей, прозвучавшие в 2016 году...»