В соцсетях защищают Лимпопо от узурпатора Айболита

14 февраля 2017, вторник, 18:59 – ИА СОЧИ-24



В соцсетях защищают Лимпопо от узурпатора Айболита

Пранкеры Лексус и Вован в телефонном разговоре с конгрессвумен Максин Уотерс рассказали об инициированном Россией в Лимпопо государственном перевороте и приходе к власти "узурпатора Айболита". Пользователи социальных сетей подхватили выдумки юмористов и встали на защиту вымышленной страны.Пранкеры позвонили Максин Уотерс от имени премьер-министра Украины Владимира Гройсмана. По словам пранкеров, кремлевские хакеры атаковали государственные сервера Лимпопо. "Взломали систему выборов в Лимпопо и установили режим своей марионетки Айболита", – сообщил ей "Гройсман". "Президент Лимпопо проиграл эти выборы. И он хочет переехать на Украину, потому что он боится, что они с ним что-нибудь сделают", – рассказали пранкеры. Примечательно, что конгрессвумен приняла рассказ Вована и Лексуса за чистую монету, и отсутствие страны Лимпопо на карте мира никак не повлияло на диалог. Ее разговор с пранкерами даже прокомментировала в социальной сети Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Русские сказки становятся правдой. Господь, не покидай Америку!" – написала она. Отметим, что Вован и Лексус также рассказали конгрессвумен об отправке российских войск в Габон, "чтобы поддержать режим президента Бонго Ондимбы". В ответ Максин Уотерс согласилась с предложением усилить антироссийские санкции. После публикации записи разговора пользователи социальных сетей высказались в поддержку Лимпопо. Более того, в Twitter появились аккаунты доктора Айболита, в котором опубликована "политическая программа" партии, и Бармалея, назвавшего себя "единственным легитимным президентом" страны.В соцсети также стали популярны хэштеги #FreeLimpopo и #SaveLimpopo. Тэг "Лимпопо" стал самым популярным в российском сегменте Twitter. Напомним, ранее 78-летняя Максин Уотерс заявила о нападении России на Корею, что и спровоцировало телефонный розыгрыш. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков шутливо заявил, что администрация "очень высоко ценит тот факт, что до сих пор никому не пришло в голову обвинять" Кремль в нападении на Лимпопо. "Это свидетельствует о некотором просветлении", – цитирует его РИА Новости.

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