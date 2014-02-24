В США дипломата из России вербовали лекарствами для Примакова

16 января 2017, понедельник, 08:44 – ИА СОЧИ-24



В США дипломата из России вербовали лекарствами для Примакова

Официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала о попытке спецслужб США завербовать российского дипломата. Из-за этого инцидента бывшему главе правительства Евгению Примакову не вовремя доставили лекарство.В эфире телеканала "Россия-1" Мария Захарова рассказала, что несколько лет назад бывшему премьер-министру понадобились медикаменты, которые можно было приобрести только в США. Сделать это поручили одному из российских дипломатов через практикующего врача, передает РИА Новости. Для покупки препаратов были оформлены необходимые документы и отправлены деньги – около десяти тысяч долларов. Когда дипломат пришел в аптеку, сотрудники американских спецслужб задержали его, отвели в подвал магазина и удерживали там в течение часа. Лекарства и деньги при этом были изъяты. По словам Захаровой, россиянина пытались шантажировать и запугивать, обвиняя в незаконной торговле медикаментами. "То, о чем они с ним говорили, больше было похоже на попытку вербовки, нежели на какой-то адекватный разговор", – подчеркнула она. Позже дипломату пришлось покинуть США, а об инциденте стало известно американскому госсекретарю Джону Керри, который назвал его недопустимым. В итоге Примаков получил лекарства, но время было упущено, заключила Захарова.

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