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В США обвинили Порошенко в коррупции
24 декабря 2016, суббота, 10:43 – ИА СОЧИ-24
В материале, опубликованном на сайте журнала Time, Онищенко пишет, что
слова и действия Порошенко противоречат друг дургу. Президент выступает за
демократию и западные ценности, однако "его действия и действия его соратников
дают иную картину".
Депутат утверждает, что лично был свидетелем "участия
Порошенко в коррупционных действиях массового характера". Онищенко заявляет, что
президент Украины "похищает сотни миллионов долларов через откаты с украинских
предприятий". При этом отказавшиеся платить фирмы подвергаются преследованием со
стороны команды президента.
Онищенко пишет, что и сам стал объектом нападок со стороны
Порошенко. По словам депутата, на него завели уголовные дела после того, как он
публично обвинил Порошенко в коррупции на Украине.
Напомним,
ранее Алексадра Онищенко поймали на шпионаже. Депутат записывал все разговоры с
Порошенко на электронные часы. По заверениям Онищенко, в этих беседах
содержатся доказательства коррупционной деятельности украинского лидера.
Депутат обещал передать компромат властям США.
Отметим,
что и сам Онищенко был замечен в денежных махинациях и в июле 2016 года лишен
Верховной радой неприкосновенности. Позже он сообщил, что перебрался в Австрию.
Депутат фигурирует в уголовном деле о злоупотреблениях в ходе реализации газа,
добытого при совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча". По версии
следствия, он причастен к схеме незаконного присвоения средств.
Источник:
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