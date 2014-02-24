В США обвинили Порошенко в коррупции

24 декабря 2016, суббота, 10:43 – ИА СОЧИ-24



В США обвинили Порошенко в коррупции

Американский журнал опубликовал статью под авторством депутата Верховной рады Александра Онищенко. В материале политик публично обвиняет президента Украины Петра Порошенко в коррупции.В материале, опубликованном на сайте журнала Time, Онищенко пишет, чтослова и действия Порошенко противоречат друг дургу. Президент выступает задемократию и западные ценности, однако "его действия и действия его соратниковдают иную картину".Депутат утверждает, что лично был свидетелем "участияПорошенко в коррупционных действиях массового характера". Онищенко заявляет, чтопрезидент Украины "похищает сотни миллионов долларов через откаты с украинскихпредприятий". При этом отказавшиеся платить фирмы подвергаются преследованием состороны команды президента.Онищенко пишет, что и сам стал объектом нападок со стороныПорошенко. По словам депутата, на него завели уголовные дела после того, как онпублично обвинил Порошенко в коррупции на Украине.Напомним,ранее Алексадра Онищенко поймали на шпионаже. Депутат записывал все разговоры сПорошенко на электронные часы. По заверениям Онищенко, в этих беседахсодержатся доказательства коррупционной деятельности украинского лидера.Депутат обещал передать компромат властям США.Отметим,что и сам Онищенко был замечен в денежных махинациях и в июле 2016 года лишенВерховной радой неприкосновенности. Позже он сообщил, что перебрался в Австрию.Депутат фигурирует в уголовном деле о злоупотреблениях в ходе реализации газа,добытого при совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча". По версииследствия, он причастен к схеме незаконного присвоения средств.

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