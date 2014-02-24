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В США полицейские убили хозяина дома вместо грабителя

23 января 2017, понедельник, 20:13 – ИА СОЧИ-24

В США полицейские убили хозяина дома вместо грабителя
В США полицейские убили хозяина дома вместо грабителя
В Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) полицейские, вызванные по сигналу об ограблении, застрелили хозяина дома, перепутав его с преступником. Стражи порядка решили, что по ним открыли огонь сделали тоже самое в ответ.
Ночью Кристофер и Бренда Томпкинс отдыхали в
своей спальне на втором этаже. Преступника увидела жена и разбудила
57-летнего супруга, чтобы сообщить о проникновении в их дом.
На первом этаже спала 78-летняя мать Кристофера, которая
не может самостоятельно передвигаться. Испугавшись, что его
семья находится под угрозой, мужчина взял пистолет, на который у него было разрешение,
подошел к лестнице и выстрелил. Так он хотел напугать грабителя.
Супруги не знали, что на сигнал охранной сигнализации
в дом же прибыли двое полицейских, сообщает Pittsburgh Post Gazette. Стражи порядка решили, что стрельба ведется по ним, и по ошибке открыли
ответный огонь по хозяину дома, убив его вместо грабителя.
В настоящее время правоохранители отправлены в административный
отпуск, по их действиям проводится внутренняя проверка. Также
к расследованию убийства подключен окружной прокурор. Пробравшийся в дом к Томпкинсам 23-летний Хуан
Брайан Джетер-Кларк был арестован и обвинен в незаконном
проникновении.Напомним, в конце прошлого года в
штате Техас, США случилось еще одно резонансное преступление.
Во время семейной ссоры 17-летний Карл Эдвард Брюэр расстрелял своих родителей из пистолета.
После кровавой драмы подросток около суток не выходил из дома.Семья, в которой произошла трагедия, была неблагополучной.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Ученика одной из столичных школ избили одноклассники. С серьезными травмами 17-летний юноша был экстренно доставлен в институт им. Склифосовского...»

сегодня, 21:46
Пассажир упал на рельсы в московском метро

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сегодня, 21:31
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Молодой человек вынес из Центрального детского магазина на Лубянке модель пиратского корабля "Черная жемчужина" из фильма "Пираты карибского моря". Происходящее сняли камеры наружного наблюдения. На опубликованной записи видно, что молодой человек, выносящий из магазина модель парусника стоимостью 55 тысяч рублей, совершенно не нервничает...»

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