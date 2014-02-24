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В США полицейские убили хозяина дома вместо грабителя
23 января 2017, понедельник, 20:13 – ИА СОЧИ-24
Ночью Кристофер и Бренда Томпкинс отдыхали в
своей спальне на втором этаже. Преступника увидела жена и разбудила
57-летнего супруга, чтобы сообщить о проникновении в их дом.
На первом этаже спала 78-летняя мать Кристофера, которая
не может самостоятельно передвигаться. Испугавшись, что его
семья находится под угрозой, мужчина взял пистолет, на который у него было разрешение,
подошел к лестнице и выстрелил. Так он хотел напугать грабителя.
Супруги не знали, что на сигнал охранной сигнализации
в дом же прибыли двое полицейских, сообщает Pittsburgh Post Gazette. Стражи порядка решили, что стрельба ведется по ним, и по ошибке открыли
ответный огонь по хозяину дома, убив его вместо грабителя.
В настоящее время правоохранители отправлены в административный
отпуск, по их действиям проводится внутренняя проверка. Также
к расследованию убийства подключен окружной прокурор. Пробравшийся в дом к Томпкинсам 23-летний Хуан
Брайан Джетер-Кларк был арестован и обвинен в незаконном
проникновении.Напомним, в конце прошлого года в
штате Техас, США случилось еще одно резонансное преступление.
Во время семейной ссоры 17-летний Карл Эдвард Брюэр расстрелял своих родителей из пистолета.
После кровавой драмы подросток около суток не выходил из дома.Семья, в которой произошла трагедия, была неблагополучной.
Источник:
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