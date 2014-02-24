В США полицейские убили хозяина дома вместо грабителя

23 января 2017, понедельник, 20:13 – ИА СОЧИ-24



В США полицейские убили хозяина дома вместо грабителя

В Питтсбурге (штат Пенсильвания, США) полицейские, вызванные по сигналу об ограблении, застрелили хозяина дома, перепутав его с преступником. Стражи порядка решили, что по ним открыли огонь сделали тоже самое в ответ.Ночью Кристофер и Бренда Томпкинс отдыхали всвоей спальне на втором этаже. Преступника увидела жена и разбудила57-летнего супруга, чтобы сообщить о проникновении в их дом.На первом этаже спала 78-летняя мать Кристофера, котораяне может самостоятельно передвигаться. Испугавшись, что егосемья находится под угрозой, мужчина взял пистолет, на который у него было разрешение,подошел к лестнице и выстрелил. Так он хотел напугать грабителя.Супруги не знали, что на сигнал охранной сигнализациив дом же прибыли двое полицейских, сообщает Pittsburgh Post Gazette. Стражи порядка решили, что стрельба ведется по ним, и по ошибке открылиответный огонь по хозяину дома, убив его вместо грабителя.В настоящее время правоохранители отправлены в административныйотпуск, по их действиям проводится внутренняя проверка. Такжек расследованию убийства подключен окружной прокурор. Пробравшийся в дом к Томпкинсам 23-летний ХуанБрайан Джетер-Кларк был арестован и обвинен в незаконномпроникновении.Напомним, в конце прошлого года вштате Техас, США случилось еще одно резонансное преступление.Во время семейной ссоры 17-летний Карл Эдвард Брюэр расстрелял своих родителей из пистолета.После кровавой драмы подросток около суток не выходил из дома.Семья, в которой произошла трагедия, была неблагополучной.

СОЧИ 24