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В США пропала дочь Обамы

11 января 2017, среда, 13:59 – ИА СОЧИ-24

В США пропала дочь Обамы
В США пропала дочь Обамы
Американские СМИ обратили внимание на неполный состав семьи уходящего президента США Барака Обамы во время произнесения им прощальной речи. На важном мероприятии отсутствовала его младшая дочь Саша.

Уходящий президент США Барак Обама 10 января произнес прощальную речь в Чикаго и поблагодарил жену и дочерей за любовь и поддержку во время своего президентского срока. А когда камеры показали семью главы государства, стало очевидно, что кого-то не хватает. Не было младшей дочери американского лидера Саши. За время президентства отца Саша стала медийной персоной, поэтому ее отсутствие на прощальной речи породило массу слухов и вопросов. В Белом доме уточнили, что девушка осталась в Вашингтоне – готовиться к школьному экзамену, намеченному на утро среды.
Напомним, что Барак Обама официально покидает свой пост 20 января после восьми лет президентства. На этот же день намечена инаугурация избранного главы США Дональда Трампа.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 16:29
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