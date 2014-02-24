

Известную скрипачку обокрали во время перелета в Москву сегодня, 10:01 Известную американскую скрипачку Сару Чанг обокрали во время перелета в Москву. Из багажа музыканта пропали вещи и драгоценности на сумму в двенадцать тысяч долларов...»

США заминирует Европу от танковых прорывов сегодня, 10:01 Американские военные возвращают на службу оружие времен холодной войны – систему дистанционного минирования "Вулкан". Как ожидается, главным образом она будет стоять на вооружении в тех частях, которые находятся в Европе...»

Обама придумал новый повод для санкций сегодня, 09:58 Действующий глава США Барак Обама перед окончанием своего президентского срока может принять новый пакет санкций против России в связи с якобы вмешательством в избирательную систему Соединенных Штатов. Его администрация уже подготавливает соответствующие документы...»

Грузовик попал в смертельное ДТП в Москве сегодня, 09:28 Утром 28 декабря в поселке Киевский на 63-м километре Киевского шоссе в Троицком административном округе Новой Москвы лоб в лоб столкнулись грузовик и легковой автомобиль, передает "360"..»



В Уругвае задержали двух россиян сегодня, 09:14 В Уругвае по подозрению в мошенничестве в казино задержаны двое граждан России, передает "Газета.ру"..»

Что означают последние слова пилотов Ту-154 сегодня, 09:14 Специалисты расшифровали запись с речевого бортового самописца лайнера Ту-154, рухнувшего в Черном море. Незадолго до гибели пилоты обсуждали закрылки самолета. Это может говорить как о технической неисправности самолета, так и об ошибках пилотирования...»

Юный москвич задушил младшего брата сегодня, 09:01 В квартире на Ломоносовском проспекте в Москве найдено тело десятилетнего школьника с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве разыскивается его старший брат...»

В США разбился самолет сегодня, 08:44 В горах национального парка Грейт-Смоки-Маунтинс штата Теннесси потерпел крушение легкомоторный самолет, передает "Газета.ру"..»