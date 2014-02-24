В столице Японии произошло мощное землетрясение

В Японии произошло сильное землетрясение. Подземные толчки амплитудой 6,3 ощущались в Токио и к северо-востоку от города.По предварительным данным, очаг землетрясения находился на севере префектуры Ибараки, на глубине порядка десяти километров. О пострадавших не сообщается.22:10:42 震度2 茨城県 高萩、震度1 茨城県 十王 #地震 pic.twitter.com/zVOsG7Rq0o– earthquake-japan (@earthquake_pro) 28 декабря 2016 г.
Катастрофа самолета Минобороны России под Сочи могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности. Также есть мнение, что причиной трагедии могли стать ложные показания высоты и скорости на приборах...»
Катастрофа самолета Минобороны России под Сочи могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности. Также есть мнение, что причиной трагедии могли стать ложные показания высоты и скорости на приборах...»