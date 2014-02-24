В Сургуте школьника пытали кипятком из-за пяти тысяч рублей
26 января 2017, четверг, 13:13 – ИА СОЧИ-24
В Сургуте школьника пытали кипятком из-за пяти тысяч рублей
В одну из больниц Сургута с серьезными травмами был доставлен воспитанник местной спецшколы закрытого типа. У ребенка были обожжены ноги. Руководство учебного заведения утверждает, что тот обморозил ноги во время побега из школы, а ожоги получил, когда поливал их в душе горячей водой. Отчим пострадавшего Евгений Киндеев уверяет, что эта версия не выдерживает никакой критики. "Его доставили в школу, и на следующий день я его видел – у него не было никаких обморожений на ногах", – цитирует URA.Ru мужчину. Ожоги же ребенок получил спустя пять дней после этого.Мальчик рассказал отчиму, что среди воспитанников спецшколы есть тот, кто избивает других подростков и вымогает у них деньги. Также Евгений Киндеев рассказал свою версию произошедшего с пасынком. Ребята поймали его в душевой и на протяжении десяти минут лили ему кипяток на ноги. Мужчина рассказал, что во время экзекуции в помещении зашел воспитатель, который увидел все происходящее, но предпочел ретироваться. Пытали ребенка из-за пяти тысяч рублей, добавил отчим пострадавшего.По факту произошедшего проводит проверку Следственный комитет России и прокуратура. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Родители попавшего в больницу школьника рассказывают, что следствие выявило факты избиения и других детей.
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Житель Харькова по имени Михаил позвонил в прямой эфир одной из передач украинского телеканала NewsOne и рассказал о преимуществах жизни в российском Крыму. По словам мужчины, он не понимает, почему Киев называет Москву "агрессором", если она создает людям гораздо лучшие условия для жизни, чем нынешняя украинская власть...»
Здание Государственного департамента США покидают последние дипломаты, работавшие с президентом Обамой. Вслед за шефом Джоном Керри ушли его помощники Джойс Барр и Мишель Бонд. Пакует чемоданы и Виктория Нуланд, отметившаяся особой, какой-то болезненной "любовью" к России. Симптом, впрочем, нередко встречавшийся в рядах сотрудников прежней администрации США...»