В Татарстане предотвратили теракт на авиазаводе

Глава МВД Татарстана Артем Хохорин на коллегии ведомства отчитался о пресечении деятельности группировки, которая планировала совершить несколько терактов на территории республики. Главной целью боевиков был Казанский авиационный завод имени Горбунова."Также оперативники МВД Татарстана совместно с сотрудниками ФСБ нанесли очередной удар по террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (деятельность запрещена в России. – Прим. ред.) – возбуждено 13 уголовных дел в отношении ее участников. Среди них участница женской ячейки в Альметьевске и группа уроженцев Татарстана, проживающих в Швеции и пропагандирующих радикальные действия среди русскоязычной аудитории интернета", – цитирует ТАСС Артема Хохорина.
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Российские войска войдут в Белоруссию летом 2017 года – и там останутся. С экспертным прогнозом выступил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. В итоге Украине придется вести войну на три фронта, предупреждает "аналитик"...»
После исследования мяса цыплят Роскачество предложило Россельхознадхору запретить наиболее дешевые антибиотики, обычно применяемые при разведении мясных животных и птиц – нитрофуранов. Специалисты отметили, что подобная мера уже была принята в странах Евросоюза...»