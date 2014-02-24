В теракте в Луганске нашли след Киева

Утром 4 февраля на Краснознаменной улице в Луганске взорвался внедорожник марки Toyota. Изначально сообщалось о гибели двух человек – главы Народной милиции ЛНР Олега Анащенко и его водителя. По уточненной информации, погиб только Анащенко. Взрыв автомобиля начальника управления луганской Народной милиции в самом ведомстве расценили как теракт. Официальный представитель Народной Милиции ЛНР Андрей Марочко на пресс-конференции рассказал, что по предварительной версии, к взрыву причастны украинские спецслужбы. Целью было дестабилизировать обстановку в республике."Несмотря на это, киевским карателям не удастся сломить боевой дух воинов Народной милиции. Заказчиков и исполнителей этого чудовищного террористического акта мы обязательно найдем, и они понесут заслуженное наказание", – цитирует РИА Новости Марочко. Очевидцы сняли на видео взорванный автомобиль. На запись также попали действия пожарных, которые приступили к тушения сразу после прибытия. Тем не менее, автомобиль выгорел практически полностью.
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Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»