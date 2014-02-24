В тире в центре Москвы девушка прострелила себе ногу
16 января 2017, понедельник, 16:14 – ИА СОЧИ-24
В тире в центре Москвы девушка прострелила себе ногу
В Спортивно-стрелковом центре на Спартаковской улице в Москве случилось ЧП. Девушка во время тренировки прострелила себе ногу.Она вытаскивала пистолет из кобуры и в этот момент случайно нажала на курок. Врачи, прибывшие на место происшествия, диагностировали у пострадавшей сквозное пулевое ранение правой голени. Ее жизни ничто не угрожает, передает Life.ru.
Миллиардер Дональд Трамп 20 января готовится вступить в должность президента США, пользуясь существенно меньшей популярностью, чем президент Барак Обама перед своей инаугурацией четыре года назад. Позитивно оценивают деятельность Трампа только 40% опрошенных Институтом Гэллапа...»
Эксперты бьют тревогу: социально-экономическое неравенство в мире стало угрожающе большим. Восемь богатейших людей мира обладают таким же состоянием, как половина населения нашей планеты – 3,6 миллиарда человек...»
Миллиардер Дональд Трамп 20 января готовится вступить в должность президента США, пользуясь существенно меньшей популярностью, чем президент Барак Обама перед своей инаугурацией четыре года назад. Позитивно оценивают деятельность Трампа только 40% опрошенных Институтом Гэллапа...»
Эксперты бьют тревогу: социально-экономическое неравенство в мире стало угрожающе большим. Восемь богатейших людей мира обладают таким же состоянием, как половина населения нашей планеты – 3,6 миллиарда человек...»