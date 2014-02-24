В торговом центре на юге Москвы найден труп мужчины
4 января 2017, среда, 11:00 – ИА СОЧИ-24
В торговом центре на юге Москвы найден труп мужчины
На юге столицы в торговом центре, расположенном на улице Бирюлевская, был найден труп. Как сообщает агентство "Москва", тело мужчины, 1960 года рождения, лежало в луже крови. Прибывшие на место ЧП полицейские зафиксировали рану теменной области головы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Скандально известный депутат Верховной Рады Олег Ляшко вновь подогрел слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. На этот раз лидер "Радикальной партии" отправился на отдых в Таиланд в компании своего заместителя и друга Юрия Сухина...»
Заявление лидера французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен о законном присоединении Крыма к России вызвало настоящую истерику на Украине. МИД Незалежной даже пообещал закрыть француженке въезд в страну...»