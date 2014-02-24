В Тульской области поезд насмерть сбил школьницу

В Подмосковье проводится проверка по факту гибели подростка на железной дороге. Как сообщает агентство "Москва", трагедия произошла недалеков районе станции "Тарусская" (Тульская область), когда восьмиклассница перебегала пути перед приближающимся грузовым поездом. В результате полученных травм 15-летняя девочка скончалась на месте. Отмечается, что она перебегала дорогу по пешеходному переходу.
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Столичные полицейские проверяют владельца ресторана "Лимассол" Вадима Морозова после публикации в Сети ролика со автоматной стрельбой в центре Москвы. По данным стражей порядка, Морозов может быть причастен к данному инциденту...»
Шторм "Аксель", который прошел в Северном море, преподнёс подарок жителям немецкого острова Лангеог. Стихия сорвала с грузового корабля и выбросила на побережье контейнеры с "киндер-сюрпризами". Десятки тысяч "яиц" разбросало на берегу...»