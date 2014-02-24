В Турции схватили сообщников стамбульского стрелка
13 января 2017, пятница, 21:44 – ИА СОЧИ-24
В Турции схватили сообщников стамбульского стрелка
В Стамбуле полиция задержала двух сообщников стрелка, устроившего бойню в местном ночном клубе Reina в ночь на 1 января 2017 года, передает сайт "Комсомольская правда". Задержанные были доставлены в городской суд. Напомним, жертвами нападения стрелка в костюме Санта-Клауса стали 39 человек. Еще 70 получили ранения. Нападавшему удалось скрыться от полиции.
В интернете набирает обороты видеоролик, на котором в квартире, где живет маленькая девочка, творится чертовщина. Установивший камеры отец девочки был шокирован увиденным. Скептики предположили, что стали зрителями очередной короткометражки в жанре ужасов...»
С момента сентябрьских выборов и начала работы нового состава нижней палаты российского парламента прошло уже несколько месяцев. Несмотря на то, что об итогах этой деятельности говорить еще очень рано, эксперты поделились своим общим мнением о качестве работы седьмой Думы...»
В интернете набирает обороты видеоролик, на котором в квартире, где живет маленькая девочка, творится чертовщина. Установивший камеры отец девочки был шокирован увиденным. Скептики предположили, что стали зрителями очередной короткометражки в жанре ужасов...»
С момента сентябрьских выборов и начала работы нового состава нижней палаты российского парламента прошло уже несколько месяцев. Несмотря на то, что об итогах этой деятельности говорить еще очень рано, эксперты поделились своим общим мнением о качестве работы седьмой Думы...»