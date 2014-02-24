В Турции установили личность устроившего теракт в ночном клубе
4 января 2017, среда, 11:45 – ИА СОЧИ-24
В Турции установили личность устроившего теракт в ночном клубе
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что властям известно имя террориста, который расстрелял посетителей ночного клуба в Стамбуле, передает агентство Anadolu. "Личность человека, который совершил террористический акт в Стамбуле, установлена", – отметил дипломат, не раскрыв никаких других подробностей. Отметим, что ранее в совершении теракта подозревался гражданин Киргизии. Однако позднее эта информация была опровергнута.
В подмосковных Люберцах сотрудники полиции задержали за хранение крупной партии наркотиков 65-летнюю местную жительницу, Как сообщает "Московский комсомолец", в квартире у пожилой женщины было изъято при личном досмотре 48 граммов героина, при дальнейшем обыске жилья – еще 886 граммов..»
Скандально известный депутат Верховной Рады Олег Ляшко вновь подогрел слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. На этот раз лидер "Радикальной партии" отправился на отдых в Таиланд в компании своего заместителя и друга Юрия Сухина...»
Заявление лидера французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен о законном присоединении Крыма к России вызвало настоящую истерику на Украине. МИД Незалежной даже пообещал закрыть француженке въезд в страну...»
В подмосковных Люберцах сотрудники полиции задержали за хранение крупной партии наркотиков 65-летнюю местную жительницу, Как сообщает "Московский комсомолец", в квартире у пожилой женщины было изъято при личном досмотре 48 граммов героина, при дальнейшем обыске жилья – еще 886 граммов..»
Скандально известный депутат Верховной Рады Олег Ляшко вновь подогрел слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. На этот раз лидер "Радикальной партии" отправился на отдых в Таиланд в компании своего заместителя и друга Юрия Сухина...»
Заявление лидера французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен о законном присоединении Крыма к России вызвало настоящую истерику на Украине. МИД Незалежной даже пообещал закрыть француженке въезд в страну...»