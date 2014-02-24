В убийстве посла Карлова замешана российская путана
6 марта 2017, понедельник, 11:29 – ИА СОЧИ-24
В убийстве посла Карлова замешана российская путана
В Турции арестовали россиянку, которая может быть причастна к убийству российского посла Андрея Карлова. Известно, что девушка, общавшаяся с застрелившим дипломата Мевлютом Алтынташем, работала в сфере секс-услуг. По информации турецких СМИ, арестованную россиянку зовут Екатерина, ей 33 года. Известно, что девушка работала проституткой в пятизвездочных отелях Анкары, а также выступала в качестве посредника между клиентами и другими секс-работницами, передает Hurriyet со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Предположительно, Екатерина общалась с убийцей посла Мевлютом Алтынташем по телефону до конца ноября 2016 года. Кроме того, для связи девушка использовала мессенджер WhatsApp. Также СМИ опубликовали и фотографию Екатерины. Напомним, посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря в Анкаре во время выступления на выставке "Россия глазами турок" в Центре современного искусства. Его убийцей оказался 22-летний бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, который был ликвидирован полицией на месте. Президент России Владимир Путин назвал убийство Карлова "особой болью". Он присвоил дипломату посмертно звание Героя России. Глава государства присутствовал на прощании с Андреем Карловым в Москве, из-за этого он на день перенес свою традиционную итоговую пресс-конференцию. Позже появилась информация о связи злоумышленника с некой россиянкой. Тогда сообщалось, что Алтынташ находился с девушкой в любовных отношениях. Говорилось также, что подруга убийцы вернулась в Россию до того, как был убит Андрей Карлов. В Москве следователи задержали девушку и допросили.
В Турции арестовали россиянку, которая может быть причастна к убийству российского посла Андрея Карлова. Известно, что девушка, общавшаяся с застрелившим дипломата Мевлютом Алтынташем, работала в сфере секс-услуг...»
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В Турции арестовали россиянку, которая может быть причастна к убийству российского посла Андрея Карлова. Известно, что девушка, общавшаяся с застрелившим дипломата Мевлютом Алтынташем, работала в сфере секс-услуг...»
Президент Украины Петр Порошенко сообщил об "историческом моменте" – по его словам, страна готова предоставить в Международном суде ООН в Гааге доказательства "преступлений России". Киев считает, что Москва нарушила две конвенции...»
Президент Республики Сербской (РС, государственное образование на территории Боснии и Герцеговины (БиГ). – Прим. ред.) Милорад Додик назвал крымский вопрос решенным. Он отметил, что "волю народа надо уважать"...»
Не исключено, что торговая блокада в Донбассе отрицательно скажется не только на экономике Украины, но и на бизнесе российских предпринимателей. В частности, из-за военного конфликта миллиардер Роман Абрамович может не продать свой завод...»
Курганский областной суд отменил приговор в отношении воспитательницы Евгении Чудновец, которая была осуждена за репост в социальных сетях ролика с издевательствами над ребенком, передает "Газета.ru"..»