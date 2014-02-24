В ювелирную компанию "Адамас" нагрянул ОМОН

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на Сельскохозяйственную улицу на севере Москвы, где находится главный салон завода, а также административное здание ювелирной компании "Адамас", передает Life.ru. При силовой поддержке ОМОНа следователи проводят выемку документации.
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»
Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»
Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»
Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»
Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»