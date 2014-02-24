В Вашингтоне нашли способ натравить Трампа на Москву
13 февраля 2017, понедельник, 14:45 – ИА СОЧИ-24
В Вашингтоне нашли способ натравить Трампа на Москву
Представитель Республиканской партии в конгрессе США Майк Раундс в интервью изданию The Hill заявил о необходимости предоставления расширенных полномочий президенту Дональду Трампу. По его словам, это было бы полезно в борьбе с влиянием России и хакерскими атаками, к которым якобы причастна Москва. Раундс уверен: чем больше пространства для политического маневра у Трампа, тем сложнее Кремлю предугадать действия американского лидера. "По-моему, чем больше пространства для маневра мы предоставим президенту при принятии решения о том, какой ответ ему следует дать, тем больше беспокойства это вызовет у России и тем больше внимания они уделят тому, что же может стать возможным ответом", – сказал республиканец. Говоря о возможности успешных переговоров между Москвой и Вашингтоном, Раундс отметил, что договариваться с Россией новая американская администрация должна исходя из внешнеполитических интересов, включающих в себя интересы союзников и партнеров Вашингтона в Европе и Азии. "Мы также знаем, что есть пределы нашего терпения и есть пределы терпения наших союзников. Пока наш президент признает это, а также признает необходимость показать, что переговоры с господином Путиным ведутся с позиции силы, думаю, у нас все будет в порядке", – подытожил политик.Официальные американские лица после президентских выборов в США в ноябре 2016 года неоднократно обвиняли Россию во влиянии на избирательный процесс посредством хакерских атак. В свою очередь Кремль отвергал обвинения в свой адрес, называя их беспочвенными и необоснованными.На этом фоне в конце декабря уходящий президент США Барак Обама ввел против России новые санкции, а также выслал из страны несколько десятков российских дипломатов. Спустя некоторое время представители американских спецслужб выступили с докладом о хакерских атаках Москвы, снова не предоставив никаких доказательств. Позже Дональд Трамп заявил, что санкции с Москвы могут быть сняты в обмен на сотрудничество двух стран в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
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У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»