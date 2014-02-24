В Великобритании скончался знаменитый писатель

В Великобритании умер известный писатель Ричард Адамс. О смерти деятеля литературы сообщили на его официальном сайте."Любимая Ричардом семья сообщила, что их дорогой отец, дед и прадед скончался в канун Рождества", – гласит текст сообщения. О том, когда и где будет похоронен писатель, ничего неизвестно.
Предварительный анализ показаний черного ящика потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Минобороны подтверждает версию катастрофы, связанную с ошибкой пилотирования. Установлены и допрошены новые очевидцы трагедии...»
Специалистам удалось послушать последний разговор экипажа самолета Ту-154, разбившегося в результате катастрофы у побережья Сочи. Судя по содержанию диалога командира корабля и его помощника, на воздушном судне возникли проблемы с закрылками...»
Предварительный анализ показаний черного ящика потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Минобороны подтверждает версию катастрофы, связанную с ошибкой пилотирования. Установлены и допрошены новые очевидцы трагедии...»
Специалистам удалось послушать последний разговор экипажа самолета Ту-154, разбившегося в результате катастрофы у побережья Сочи. Судя по содержанию диалога командира корабля и его помощника, на воздушном судне возникли проблемы с закрылками...»