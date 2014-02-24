В Венесуэле инфляция составила 800%

Согласно докладу Центрального банка Венесуэлы, по итогам 2016 года инфляция в стране составила 800%, передает "Газета.ру". Одновременно с этим ВВП сократился на 18,6%. Эксперты отмечают, что это самое сильное падение для данного показателя за последние 13 лет.
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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая проиграла в борьбе за кресло президента США, была замечена среди гостей на церемонии официального вступления в должность нового американского лидера Дональда Трампа..»
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко отказался ехать на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Политик объяснил свой отказ бедственным положением украинцев, едва сводящих "концы с концами"...»