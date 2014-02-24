В Японии перевернулся грузовик с кислотой

Утром 17 января недалеко от города Сасебо в префектуре Нагасаки на юге Японии перевернулся грузовик, перевозивший соляную кислоту, передает "Газета.Ру". По предварительным данным, на скользкой дороге водитель большегруза не справился с управлением и столкнулся с легковушкой. Ядовитая жидкость из поврежденной цистерны попала в реку. Власти рекомендовали жителям расположенных поблизости населенных пунктов закрыть окна и держаться подальше от воды. Полиция начала расследование.
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По решению Европейского суда по правам человека, прекращение процесса усыновления 45 американскими семьями детей из России по закону Димы Яковлева было незаконно, поскольку они уже начали оформлять документы, передает НСН..»
После новогодних праздников, во время которых большинство из нас лежали перед телевизором с салатом Оливье в обнимку, как никогда актуальны быстрые и эффективные методы похудения. Однако в панике пытаясь экстренно избавиться от лишних складок жира, люди часто решаются на безумства. В частности, до сих пор некоторые рискуют своим здоровьем и прибегают к опасным диетам, которые были на пике популярности в XX веке...»
Рейтинг законотворцев стал еще одним подтверждением курса на качество законов, взятого Госдумой седьмого созыва. Данные, опубликованные "Институтом социально-экономических и политических исследований" (ИСЭПИ), говорят в пользу того, что парламент работает ради результата, а не для галочки, сделали вывод эксперты...»