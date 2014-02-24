В здании в центре Москвы объявлена угроза взрыва

В здании на Новинском бульваре в центре Москвы была объявлена угроза взрыва. В жилом доме, помимо квартир, расположены кафе и рестораны.На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Все, кто находился в здании, были эвакуированы, передает Life.ru. Взрыв может произойти в торговом центре "Новинский пассаж", уточняет "Интерфакс".
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью по актуальной повестке дня изданию "Комсомольская правда". По ее мнению, в уходящем году русофобия в Европе и США потерпела окончательное поражение, а с новой американской администрацией можно ожидать плодотворного взаимодействия...»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала интервью по актуальной повестке дня изданию "Комсомольская правда". По ее мнению, в уходящем году русофобия в Европе и США потерпела окончательное поражение, а с новой американской администрацией можно ожидать плодотворного взаимодействия...»