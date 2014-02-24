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В зубной пасте и жвачке нашли смертельно опасный компонент

24 января 2017, вторник, 13:14 – ИА СОЧИ-24

В зубной пасте и жвачке нашли смертельно опасный компонент
В зубной пасте и жвачке нашли смертельно опасный компонент
Синтетические добавки, используемые при изготовлении продуктов питания, открыли для пищевой промышленности много новых горизонтов. Однако ученые продолжают выявлять негативное влияние искусственных веществ на организм человека.
Европейские гастроэнтерологи предупредили об опасности пищевого красителя E171 (диоксида титана), содержащегося, в частности, в большинстве зубных паст и жвачках. Соответствующее исследование ученых из Франции и Люксембурга опубликовано в журнале Scientific Reports, сообщает The Independent.По мнению ученых, диоксид титана  может быть канцерогеном, способным спровоцировать возникновение и развитие злокачественной опухоли. В ходе экспериментов с крысами исследователям удалось установить, что у грызунов, которым в течение 100 суток давали воду с E171 в порциях, аналогичных потребляемым людьми, на 40% чаще развивались предраковые заболевания пищеварительной системы.Между тем ученые не дают однозначного ответа на вопрос, распространяется ли угроза на людей, однако не исключили этого. Однако исследование европейских
гастроэнтерологов стало причиной того, что правительство Франции распорядилось провести широкомасштабное расследование, посвященное безопасности и целесообразности использования в пищевой промышленности E171, сообщает "Лента.ру".Напомним, что химическое соединение E171 является одним из основных продуктов титановой промышленности. При изготовлении продуктов питания оно обычно используется в качестве отбеливающего средства. Чаще всего его можно встретить в кондитерских изделиях, в частности, печенье и жевательной резинке, а также в составе косметической продукции – зубных пастах и солнцезащитных кремах.Ранее сообщалось, что российские специалисты в области здравоохранения обратились к руководству Минздрава с инициативой о проведении мониторинга состояния общественного здоровья. Как писали Dni.Ru, они предложили дать оценку влияния на здоровье россиян вредных продуктов, в частности растительного масла и газированных напитков. Медики полагают, что также необходимо разработать специальную систему маркировки товаров, позволяющую потребителю получать нужную информацию.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:58
Моника Левински вмешалась в травлю "аутиста" Трампа

В соцсетях продолжается травля младшего сына Дональда Трампа Бэррона, у которого подозревают наличие психических отклонений. На этот раз за мальчика заступилась экс-стажерка Белого дома Моника Левински, которая якобы состояла в интимной связи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном...»

сегодня, 14:45
В московской школе умерла 12-летняя девочка

В школе №1282 на Старослободской улице на востоке Москвы умерла 12-летняя девочка, передает "Московский Комсомолец"..»

сегодня, 13:46
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Поздним вечером к девушке, которая шла по Большой грузинской улице в центре Москвы подбежал грабитель и, брызнув ей в глаза перцовым баллончиком, выхватил пакет, передает Life.ru..»

сегодня, 13:45
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Качество принимаемых парламентом законов повысится благодаря созданию Центра законотворчества, убежден председатель Госдумы. По словам Вячеслава Володина, идея поддержана во всех думских фракциях...»

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сегодня, 13:43
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