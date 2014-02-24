В зубной пасте и жвачке нашли смертельно опасный компонент
24 января 2017, вторник, 13:14 – ИА СОЧИ-24
В зубной пасте и жвачке нашли смертельно опасный компонент
Синтетические добавки, используемые при изготовлении продуктов питания, открыли для пищевой промышленности много новых горизонтов. Однако ученые продолжают выявлять негативное влияние искусственных веществ на организм человека. Европейские гастроэнтерологи предупредили об опасности пищевого красителя E171 (диоксида титана), содержащегося, в частности, в большинстве зубных паст и жвачках. Соответствующее исследование ученых из Франции и Люксембурга опубликовано в журнале Scientific Reports, сообщает The Independent.По мнению ученых, диоксид титана может быть канцерогеном, способным спровоцировать возникновение и развитие злокачественной опухоли. В ходе экспериментов с крысами исследователям удалось установить, что у грызунов, которым в течение 100 суток давали воду с E171 в порциях, аналогичных потребляемым людьми, на 40% чаще развивались предраковые заболевания пищеварительной системы.Между тем ученые не дают однозначного ответа на вопрос, распространяется ли угроза на людей, однако не исключили этого. Однако исследование европейских гастроэнтерологов стало причиной того, что правительство Франции распорядилось провести широкомасштабное расследование, посвященное безопасности и целесообразности использования в пищевой промышленности E171, сообщает "Лента.ру".Напомним, что химическое соединение E171 является одним из основных продуктов титановой промышленности. При изготовлении продуктов питания оно обычно используется в качестве отбеливающего средства. Чаще всего его можно встретить в кондитерских изделиях, в частности, печенье и жевательной резинке, а также в составе косметической продукции – зубных пастах и солнцезащитных кремах.Ранее сообщалось, что российские специалисты в области здравоохранения обратились к руководству Минздрава с инициативой о проведении мониторинга состояния общественного здоровья. Как писали Dni.Ru, они предложили дать оценку влияния на здоровье россиян вредных продуктов, в частности растительного масла и газированных напитков. Медики полагают, что также необходимо разработать специальную систему маркировки товаров, позволяющую потребителю получать нужную информацию.
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В соцсетях продолжается травля младшего сына Дональда Трампа Бэррона, у которого подозревают наличие психических отклонений. На этот раз за мальчика заступилась экс-стажерка Белого дома Моника Левински, которая якобы состояла в интимной связи с бывшим президентом США Биллом Клинтоном...»
Председатель Госдумы Вячеслав Володин готов обсудить с Федерацией еврейских общин России (ФЕОР) слова вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого о передаче Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге в собственность РПЦ. Поводом стали недавние заявления парламентария, которые некоторые представители общественности расценили как проявление антисиметизма...»
Пользователей Сети позабавило видео розыгрыша, опубликованное в соцсетях. Кинокомпания Paramount Pictures в преддверии очередной премьеры подшутило над посетителями магазина бытовой техники в Нью-Йорке...»