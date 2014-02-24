В зверском убийстве владельца клиники участвовала его любовница

6 февраля 2017, понедельник, 16:15 – ИА СОЧИ-24



В зверском убийстве владельца клиники участвовала его любовница

Полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве владельца московской клиники Андрея Истомина. Выяснилось, что в преступлении участвовала и бывшая сожительница 58-летнего бизнесмена.Девушка находилась в нескольких метрах от местапреступления на улице Малая Филевская в столице. Она следила, чтобы никто неувидел, как предпринимателя избивают во дворе дома. Мужчине нанесли 11 ударов палкой.Как считаютправоохранители, именно подруга Истомина могла организовать нападение,передает Life.ru. Кроме того, стало известно, что подозреваемая и враччастной клиники жили вместе в доме неподалеку от места преступления.На западеМосквы полицейские поймали одного из подозреваемых в убийстве. Им оказался 34-летний москвич Юрий Б. Мужчина не мог сразу даватьпоказания, поскольку был сильно пьян. В настоящее время задержанного допрашивают следователи. Выяснилось, что убийцы преследовали Истомина, прежде чем напасть. На записи с камер видно, как двое мужчин идут за предпринимателем по дворам.Напомним, владелец клиники был найден у подъезда своего дома. На моментприезда скорой помощи предприниматель был еще жив, однако по дороге в больницу скончался.Как писали Dni.ru, нападение на Андрея Истоминапопало на камеру видеонаблюдения: двое мужчин избили его битой. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Обстоятельствазверского преступления выясняются.

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