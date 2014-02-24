Валокордин будут отпускать по рецепту

27 декабря 2016, вторник, 18:00 – ИА СОЧИ-24



Валокордин будут отпускать по рецепту

Спиртосодержащий лекарственный препарат валокордин, который применяется для лечения расстройств сердечно-сосудистой системы, неврозов и бессонницы, со второго квартала 2017 года будет отпускаться в аптеках только по рецепту. Такая участь может ожидать и йод с зеленкой.Вице-премьер России Александр Хлопонин рассказалоб изменнеиях, касающихся выдачи в аптеках лекарственных препаратов, содержащихспирт. Самые строгие меры коснутся спиртосодержащих жидкостей двойногоназначения."Я думаю, что в первом квартале мыокончательно примем решение, изменим нормативные акты", – цитирует ХлопонинаТАСС. Он подчеркнул, что валокордин будет отпускаться только по рецепту врача.Помимо валокордина, в список рецептурных препаратовмогут внести йод и зеленку, добавил чиновник. Однакопо поводу конкретно этих препаратов "еще идет дискуссия".Напомним, вопрос онеобходимости навести порядок с обращением спиртосодержащих жидкостей, в томчисле лекарств, возник в связи с массовым отравлением и гибелью жителейИркутской области, которые употребили средство для принятия ванн"Боярышник". Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, необходимообратить внимание на оборот такого рода алкоголесодержащих жидкостей.как писали Dni.ru, с 17 по 23 декабря более 120 жителей Иркутской области отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник". В результате массового отравления 75 человек скончались. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

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