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Валокордин будут отпускать по рецепту
27 декабря 2016, вторник, 18:00 – ИА СОЧИ-24
Вице-премьер России Александр Хлопонин рассказал
об изменнеиях, касающихся выдачи в аптеках лекарственных препаратов, содержащих
спирт. Самые строгие меры коснутся спиртосодержащих жидкостей двойного
назначения.
"Я думаю, что в первом квартале мы
окончательно примем решение, изменим нормативные акты", – цитирует Хлопонина
ТАСС. Он подчеркнул, что валокордин будет отпускаться только по рецепту врача.
Помимо валокордина, в список рецептурных препаратов
могут внести йод и зеленку, добавил чиновник. Однако
по поводу конкретно этих препаратов "еще идет дискуссия".
Напомним, вопрос о
необходимости навести порядок с обращением спиртосодержащих жидкостей, в том
числе лекарств, возник в связи с массовым отравлением и гибелью жителей
Иркутской области, которые употребили средство для принятия ванн
"Боярышник". Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, необходимо
обратить внимание на оборот такого рода алкоголесодержащих жидкостей.как писали Dni.ru, с 17 по 23 декабря более 120 жителей Иркутской области отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник". В результате массового отравления 75 человек скончались. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета России.
Источник:
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