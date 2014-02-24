Варваре Карауловой дали 4,5 года тюрьмы

22 декабря 2016, четверг, 16:14 – ИА СОЧИ-24



Варваре Карауловой дали 4,5 года тюрьмы

Московский окружной военный суд признал бывшую студентку философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова виновной в попытке примкнуть к "ИГ" (террористическая организация, запрещена в России). Девушку приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима.Приговор был оглашен судом 22 декабря 2016 года, сообщают "Аргументы и факты". Вердикт пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение десяти дней."Иванова (новая фамилия Варвары Карауловой, она сменила ее во время следствия), проживая в Москве, являясь сторонницей организации "Исламское государство", решила совершить попытку участия в запрещенной организации, осознавая, что это может оказать негативное влияние на интересы", – цитирует постановление судьи "Интерфакс".Прокурор настаивал на более строгом приговоре в отношении Варвары Карауловой. Сторона обвинения требовала для бывшей студентки МГУ пяти лет лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч рублей.Адвокат девушки Илья Новиковзаявил в социальной сети Twitter, что приговор будет обжалован в ближайшее время. "Варваре Карауловой дали 4,5 лет из пяти возможных. До нового года мы подадим апелляцию", – написал он. Ранее Варвара Караулова выступила с последним словом перед судом. Она раскаялась в своем поступке, но заявила, что не собиралась участвовать в террористической деятельности "ИГ". В Сирию девушка хотела отправиться к своему возлюбленному Айрату Саматову, к которому у нее был лишь любовный интерес. Между тем соседка подсудимой по СИЗО рассказала о поведении Карауловой. По ее словам, Варвара совершала намаз даже в изоляторе, сообщает "Газета.Ру".Напомним, летом 2015 года турецкий Интерпол задержал Варвару Караулову во время пересечения границы с Сирией.Девушку депортировали обратно в Россию. Следователи предположили, что она хотела примкнуть к террористической группировке "ИГ". Арестовали девушку уже в октябре в связи с тем, что она восстановила контакт с боевиками. Позднее она рассказала, что хотела примкнуть к ячейке террористов для того, чтобы выйти замуж за вербовщика Айрата Саматова. Мужчина на протяжении нескольких лет поддерживал романтические отношения с Карауловой под именем Владислава Соколова. Отметим, что в переписке с девушкой в социальной сети "ВКонтакте" он предупреждал ее о возможной судьбе шахидки в "ИГ".

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