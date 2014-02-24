Варваре Карауловой дали 4,5 года тюрьмы

Московский окружной военный суд признал бывшую студентку философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова виновной в попытке примкнуть к "ИГ" (террористическая организация, запрещена в России). Девушку приговорили к четырем годам и шести месяцам колонии общего режима. Приговор был оглашен судом 22 декабря 2016 года, сообщают "Аргументы и факты". Вердикт пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение десяти дней."Иванова (новая фамилия Варвары Карауловой, она сменила ее во время следствия), проживая в Москве, являясь сторонницей организации "Исламское государство", решила совершить попытку участия в запрещенной организации, осознавая, что это может оказать негативное влияние на интересы", – цитирует постановление судьи "Интерфакс".Прокурор настаивал на более строгом приговоре в отношении Варвары Карауловой. Сторона обвинения требовала для бывшей студентки МГУ пяти лет лишения свободы и штраф в размере 150 тысяч рублей.Адвокат девушки Илья Новиков заявил в социальной сети Twitter, что приговор будет обжалован в ближайшее время. "Варваре Карауловой дали 4,5 лет из пяти возможных. До нового года мы подадим апелляцию", – написал он. Ранее Варвара Караулова выступила с последним словом перед судом. Она раскаялась в своем поступке, но заявила, что не собиралась участвовать в террористической деятельности "ИГ". В Сирию девушка хотела отправиться к своему возлюбленному Айрату Саматову, к которому у нее был лишь любовный интерес. Между тем соседка подсудимой по СИЗО рассказала о поведении Карауловой. По ее словам, Варвара совершала намаз даже в изоляторе, сообщает "Газета.Ру".Напомним, летом 2015 года турецкий Интерпол задержал Варвару Караулову во время пересечения границы с Сирией. Девушку депортировали обратно в Россию. Следователи предположили, что она хотела примкнуть к террористической группировке "ИГ". Арестовали девушку уже в октябре в связи с тем, что она восстановила контакт с боевиками. Позднее она рассказала, что хотела примкнуть к ячейке террористов для того, чтобы выйти замуж за вербовщика Айрата Саматова. Мужчина на протяжении нескольких лет поддерживал романтические отношения с Карауловой под именем Владислава Соколова. Отметим, что в переписке с девушкой в социальной сети "ВКонтакте" он предупреждал ее о возможной судьбе шахидки в "ИГ".
В сети появилось видео, на котором предположительно запечатлен уроженец Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Сообщается, что видео было снято в конце сентября...»
Соседка ушедшего из жизни в Москве в возрасте 80 лет внука Сталина Евгения Джугашвили уверяет, что он часто водил к себе молодых девушек. Однако другой сосед покойного утверждает, что Джугашвили жил тихо...»
Пользователи социальных сетей обратили внимание на удивительно сдержанную реакцию столичного водителя, ставшего очевидцем взрыва на станции метро "Коломенская". Более того, сидящая рядом с ним женщина лишь через 15 секунд после происшествия спокойным тоном сказала: "Это был взрыв, Коль"...»
В сети появилось видео, на котором предположительно запечатлен уроженец Туниса Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественской ярмарке в Берлине. Сообщается, что видео было снято в конце сентября...»
Соседка ушедшего из жизни в Москве в возрасте 80 лет внука Сталина Евгения Джугашвили уверяет, что он часто водил к себе молодых девушек. Однако другой сосед покойного утверждает, что Джугашвили жил тихо...»
Пользователи социальных сетей обратили внимание на удивительно сдержанную реакцию столичного водителя, ставшего очевидцем взрыва на станции метро "Коломенская". Более того, сидящая рядом с ним женщина лишь через 15 секунд после происшествия спокойным тоном сказала: "Это был взрыв, Коль"...»