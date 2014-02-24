Варваре Карауловой вынесли обвинительный приговор

22 декабря 2016, четверг, 14:45 – ИА СОЧИ-24



Варваре Карауловой вынесли обвинительный приговор

Московский окружной военный суд (МОВС) вынес приговор Варваре Карауловой, обвиненной в причастности к деятельности запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Судья признал бывшую студентку МГУ виновной в попытке присоединиться к боевикам."А. Иванова (Караулова изменила свои имя и фамилию в разгар судебного процесса) приняла решение об участии в деятельности радикальной террористической организации", – цитирует агентство городских новостей "Москва" обвинительное постановление судьи Александра Абабкова.Накануне оглашения приговора Караулова выступила в суде с последним словом. Девушка признала свою вину, назвав попытку сбежать к террористам детским поступком. Она подчеркнула, что на преступление ее толкнула любовь к вербовщику, а не интерес к "Исламскому государству"."Вот эта организация была для меня чем-то незначимым и второстепенным. Я согласна, что любовь эта была абсолютно больной и неадекватной. Я понимала тогда, что с этим надо справляться, бороться. Я считаю, что это первый шаг к излечению", – заявила судье Караулова.Ранее прокурор просил назначить девушке наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в размере 150 тысяч рублей.Напомним, студентка МГУ Варвара Караулова была задержана сотрудниками турецкого Интерпола на границе с Сирией в начале июня прошлого года. После этого девушка была передана миграционным властям Турции и депортирована в Россию.Лефортовский суд Москвы 28 октября санкционировал арест Карауловой. Позже ей было предъявлено обвинение в связях с террористической организацией "Исламское государство". На допросе девушка рассказала, что довольно долго поддерживала любовную переписку с Айратом Саматовым, вербовщиком боевиков. Караулова призналась, что "ухажер" активно пытался заинтересовать ее исламом и экстремистскими идеями. После этого она решила отправиться в Сирию, чтобы примкнуть к "ИГ". В ходе следствия выяснилось, что в 2015 году врачи диагностировали у Карауловой шизотипическое расстройство личности. Также известно, что после возвращения на родину девушка принимала антидепрессанты.Она была отчислена из МГУ по собственному желанию 10 октября 2016 года. На одном из последних допросов девушка заявила, что разочаровалась в любимом.

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