Ведущий упал в обморок в прямом эфире



В Подмосковье многоэтажку залило кипятком сегодня, 17:14 В подмосковной Балашихе в многоэтажном доме на Горенском бульваре произошла коммунальная авария..»

Трамп заморозил денежный перевод Обамы сегодня, 16:58 Перевод в 221 миллион долларов, который отправил в последние часы своей работы президентом Барак Обама, заморожен. Палестинская автономия, которой предназначались деньги, их получит не скоро, решил Дональд Трамп...»

На севере Петербурга загорелся завод сегодня, 16:30 На севере Санкт-Петербурга загорелся электродный завод..»

Украинец в эфире ТВ осадил врущих о Крыме пропагандистов сегодня, 16:29 Житель Харькова по имени Михаил позвонил в прямой эфир одной из передач украинского телеканала NewsOne и рассказал о преимуществах жизни в российском Крыму. По словам мужчины, он не понимает, почему Киев называет Москву "агрессором", если она создает людям гораздо лучшие условия для жизни, чем нынешняя украинская власть...»



За что мстила России "печенюшница" Нуланд сегодня, 16:29 Здание Государственного департамента США покидают последние дипломаты, работавшие с президентом Обамой. Вслед за шефом Джоном Керри ушли его помощники Джойс Барр и Мишель Бонд. Пакует чемоданы и Виктория Нуланд, отметившаяся особой, какой-то болезненной "любовью" к России. Симптом, впрочем, нередко встречавшийся в рядах сотрудников прежней администрации США...»

Похудевший депутат Рады обиделся на российскую прессу сегодня, 16:13 Украинский депутат Антон Геращенко высказал претензии к российским журналистам. По мнению народного избранника, СМИ используют обидные для него фотографии, на которых он выглядит чрезмерно полным...»

Московский таксист вышвырнул из машины двухлетнего ребенка сегодня, 15:58 В Москве водитель такси вышвырнул из салона женщину с малолетним ребенком. Мальчика госпитализировали с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга...»

Названа причина мощного взрыва на ТЭЦ в Пензе сегодня, 15:43 Российские правоохранители и экстренные службы Пензенской области установили предварительную причину взрыва на ТЭЦ в столице региона..»