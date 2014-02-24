Вейперу разворотило рот взрывом электронной сигареты

17 января 2017, вторник, 18:00 – ИА СОЧИ-24



Вейперу разворотило рот взрывом электронной сигареты

В США 30-летний мужчина получил серьезные травмы в результате взрыва электронной сигареты. Пострадавший с больничной койки в подробностях рассказал о происшествии.Житель штата Айдахо Эндрю Холл утверждает, что использовал электронную сигарету согласно инструкции и не делал ничего, что могло бы привести к таким страшным последствиям. Американец уточнил, что взрыв случился, когда он находился в ванной комнате."Это были ужасные, действительно ужасные, 24 часа, но я чувствую, что должен поделиться этим с вами", – пишет Холл на своей странице в социальной сети Instagram. К сообщению он приложил фотографии, чтобы отговорить от использования электронных сигарет тех, кто таким образом хочет попробовать бросить курить."Я знаю, что эти устройства в ходу у тех, кто пытается бросить курить. Это здорово, но имейте ввиду, что электронные сигареты могут взрываться без предупреждения", – пишет Холл. По его словам, в результате происшествия он потерял семь зубов, получил серьезные ожоги лица. Пострадавший отметил, что в результате взрыва ущерб был причинен и вещам, находящимся в ванной комнате.Отметим, владельцы электронных сигарет все чаще сталкиваются с ужасными последствиями нового вида курения. Несмотря на то что такие устройства признаны некоторыми учеными практически безвредными по сравнению с табаком, люди получают существенный урон здоровью из-за взрыва подобных машин в самые неожиданные моменты.Как писали Dni.Ru, за запрет вейпа в России выступает бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. "Это все равно, что насвай, который вдруг оказался в нашем российском законодательстве. Сегодня – пар, завтра – никотин. Надо запрещать", – считает он.

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