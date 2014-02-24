Великобритания натравила истребители на "Адмирала Кузнецова"
25 января 2017, среда, 21:14 – ИА СОЧИ-24
Великобритания натравила истребители на "Адмирала Кузнецова"
Летчики Королевских военно-воздушных сил Великобритании сняли с воздуха сопровождение российской авианосной морской группировки во время ее прохода через пролив Ла-Манш. Соответствующий ролик был опубликован таблоидом Daily Mail. На записи видны тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", а также атомный ракетный крейсер "Петр Великий". Помимо воздушного эскорта, представленного одноместными и двухместными самолетами типа Typhoon 29-й истребительной экскадрильи, на море группу российских кораблей сопровождал британский фрегат "Сент-Олбанс", сообщает Lenta.ru. Проход "Адмирала Кузнецова" и "Петра Великого" через Ла-Манш состоялся днем 24 января. Оба корабля направляются в порт постоянной приписки Мурманск после выполнения боевой задачи по борьбе с терроризмом в Сирии.
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Летчики Королевских военно-воздушных сил Великобритании сняли с воздуха сопровождение российской авианосной морской группировки во время ее прохода через пролив Ла-Манш. Соответствующий ролик был опубликован таблоидом Daily Mail...»
Обрушившийся на днях на южные штаты США мощный торнадо, как сообщается, унес вместе с собой прятавшуюся в ванной жительницу города Смитленд в штате Техас. Женщина осталась практически невредимой, получив лишь легкие порезы и небольшие ушибы, передает издание The Washington Post...»