Велосипедисты прокатились по Москве в 30-градусный мороз
8 января 2017, воскресенье, 14:30 – ИА СОЧИ-24
Велосипедисты прокатились по Москве в 30-градусный мороз
Аномальные морозы, обрушившиеся на столичный регион накануне Рождества и не спешащие покидать регион, не помешали провести велопарад в центре Москвы. Отчаянные спортсмены приняли участие в заезде при температуре в 30 градусов мороза. Заезд велосипедистов в центре Москвы состоялся несмотря на тридцатиградусные морозы, сковавшие столицу. Стартовали спортсмены недалеко от станции метро "Фрунзенская". Им предстояло добраться до стен Кремля, а затем вернуться обратно. На финише отчаянных смельчаков ждал горячий чай и всеобщее уважение. Сам заезд попал на видео. Запись опубликовал телеканал "РЕН ТВ". На кадрах видно, что некоторые участники велопарада творчески подошли к выбору транспортного средства. Среди обычных велосипедов в глаза зрителям бросился моноцикл. Впрочем, случайных прохожих в такую погоду на улице было немного – в основном зрители предпочитали следить за происходящим по интернету из своих теплых квартир. Впрочем, не все с одинаковым восторгом восприняли желание велосипедистов устроить заезд невзирая на рекордные морозы. В частности, специалисты центра погоды "Фобос" рекомендовали желающим прокатиться на велосипеде по центру Москвы помнить о необходимых мерах предосторожности и прежде всего качественно утеплиться. "Такие погодные условия не вполне благоприятны для велопрогулок, так что всем участникам данного мероприятия мы рекомендуем принять максимум мер безопасности: надеть как можно более теплую одежду, защитить нос и рот шарфами или специальными шапками, запастись горячим питьем, ну и проверить состояние своих двухколесных "коней", а при первых признаках обморожения немедленно прекратить прогулку, зайти в теплое помещение и, по возможности, обратиться к врачу"
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Серийное производство модифицированного автомата двухсредного специального (АДС), способного стрелять из под воды, начнется с 2018 года, пообещал его производитель. Он добавил, что уже получил заказы от Росгвардии, Министерства обороны и спецслужб...»
Флешмоб под названием "В метро без штанов", иллюстрирующим всю суть акции, не состоялся в Москве, поскольку полиция задержала его организатора Марка Веселого прямо перед началом всего действа на станции "Цветной бульвар"..»
Подозреваемым в деле об убийстве мужчины на юго-востоке Москвы стал сосед жертвы 26-летний Сергей Остапенко. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего свел счеты с жизнью. Стали известны новые обстоятельства дела...»