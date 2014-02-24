Венедиктов заразился ненавистью от Рынской

29 декабря 2016, четверг, 17:44 – ИА СОЧИ-24



Венедиктов заразился ненавистью от Рынской

Известный журналист Алексей Венедиктов прокомментировал на своей страничке в Twitter реакцию Минобороны на карикатуры Charlie Hebdo. Неуместную шутку главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" раскритиковали его же подписчики.Руководитель радиостанции, которая позиционирует себя какоппозиционная, прокомментировал слова, сказанные в Минобороны России.Венедиктов написал желчный текст, который не понравился его подписчикам. "Минобороны назвало карикатуры CharlieHebdo на крушение Ту-154 "натужной гадостью". Не понял, они такназвали карикатуры или свой ТУ-154?" – задает вопрос Венедиктов. Видимо, впреддверии Нового года журналист уже приступил к празднованию, ведь в вопросе,который он задает, по сути, содержится ответ. Военное ведомство назвало именно карикатурыскандального издания гадостью.В комментариях к этому сообщению подписчики называют Венедиктова "настоящим врагом страны" и советуют "привести впорядок шевелюру"."Это вы мощно набросили, сейчас вас поставят в один рядс Боженой", – предостерегают Венедиктова комментаторы. "Стыдно должнобыть, нашел над чем глумиться", "Ясмотрю, у "цвета нации" вовсю идет конкурс на получение премииглавного мерзавца 2016 года на территории России!" – пишут пользователи в TwitterВенедиктова.Надо отметить, что главред радиостанции "Эхо Москвы" и раньше неотличался особой тактичностью, комментируя те или иные события. Но сейчас даже подписчики недовольны его реакцией на событие, связанное с трагедией, вкоторой погибли 92 гражданина России.Накануне скандальное французское издание Charlie Hebdo выпустилодве циничные карикатуры, касающиесякрушения российского самолета Ту-154. На одном из рисунков изображенпадающий авиалайнер, в салоне которого участник ансамбля имени Александровазаявляет: "Репертуар хоров армии расширяется". Российское военноеведомство назвало карикатуры "натужной гадостью". Похожие комментариизвучали и от представителей российской политической элиты и официальных органоввласти.Сразу же после крушения Ту-154 около Сочи журналистка Божена Рынска в социальной сети Facebookопубликовала пост, в котором посочувствовала гибели части ансамбля имениАлександрова в авиакатастрофе над Черным морем, однако позлорадствовала над журналистамиНТВ, летевшими тем же рейсом. Позднее сообщение внезапно исчезло со страницы оскандалившейся журналистки.Между тем Генеральная прокуратура России обещала проверить высказыванияБожены Рынской о погибших в результате падения Ту-154 сотрудниках НТВ и дать имправовую оценку. С такой просьбой в ведомство обратился член Общественнойпалаты, адвокат Артем Кирьянов, по мнению которого слова журналистки подпадаютпод статью "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижениечеловеческого достоинства".Самолет Ту-154, принадлежащий российскому военному ведомству, рухнул в Черное море 25 января 2016 года. На его борту находились 92 человека, среди них –журналисты, участники Академического ансамбля песни и пляски имени Александроваи известный врач Елизавета Глинка. Все они погибли.

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