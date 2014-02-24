"Верка Сердючка" выколола себе глаз ложкой после драки
11 января 2017, среда, 12:43 – ИА СОЧИ-24
"Верка Сердючка" выколола себе глаз ложкой после драки
Двойник Верки Сердючки подрался с посетителем одного из ресторанов столицы. После этого он попытался покончить жизнь самоубийством, а после неудачной попытки суицида он выколол свои глаза ложкой. Сергей Р. в костюме Верки Сердючки после ссоры с одним из гостей заведения нанес ему удар ножом, сообщает Life.ru. Двойник решил, что признание в преступлении смягчит наказание, и отправился в отделение полиции с повинной.Однако там он узнал, что ему все равно грозит уголовный срок. После этого он безуспешно попытался покончить с собой. Медики госпитализировали самоубийцу и приковали его к койке.Тем не менее, Сергея это не остановило, он сумел освободиться от наручников. Он украл ложку у одного из санитаров и повредил ей себе оба глаза. В результате он ослеп на один глаз, второй оказался частично поврежден.По факту инцидента внутри больницы проводится служебная проверка. Отметим, что Сергей изувечил себя за два дня до 40-летнего юбилея. Напомним, 11 января 2017 года пьяный житель Красноуфимска попытался выколоть глаза полицейскому шариковой ручкой. Стражи порядка увидели мужчину, распивающего спиртные напитки в общественном месте, и отвели его в служебную машину для подписания протокола."Для этого ему дали шариковую ручку. В этот момент мужчина с силой ударил шариковой ручкой одного из стражей порядка в лицо. Полицейскому была причинена резано-рваная рана вблизи левого глаза", – сообщается на сайте СК по Свердловской области. Позднее мужчина объяснил, что употреблял алкоголь на улице в связи со смертью родственницы в Нижнем Новгороде.
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Известие о смерти королевы Великобритании Елизаветы II опубликовали российские хакеры, уверяют западные издания. Как утверждает газета Daily Express, за распространение новости ответственны "прокремлевские сайты"...»
В Северной столице задержан молодой человек, который подозревается в том, что толкнул друга под поезд на станции метро "Площадь Александра Невского", сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу..»
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