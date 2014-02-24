Ветераны-гомофобы назначили дату нового Майдана

7 февраля 2017, вторник, 13:13 – ИА СОЧИ-24



Ветераны-гомофобы назначили дату нового Майдана

Масштабные акции протеста в Киеве начнутся 20 февраля. На Майдан вместе с обманутыми вкладчиками и представителями малого бизнеса выйдут боевики-радикалы и гомофобы из движения "Наждак".Парламентская коалиция, заседающая ныне в Верховной раде,нелегитимна. Ее создали силы, рейтинг которых стремится к нулю, заявил лидердвижения "нетерпимых гомофобов" "Наждак" Николай Дульский."Нынешнее правительство – самое отвратительное за всюисторию Украины. Если власть не пойдет 20-го на перевыборы в парламент, будутрешительные действия", – пообещал главный украинский гомофоб.Как рассказали журналистам в Федерации профсоюзов Украины,представители организации в частном порядке также могут принять участие вакциях. "Точечно наши представители протестуют по всей стране из-заневыплаты зарплаты. Например, работники завода "Авиант" готовыперекрывать проспект Победы", – подчеркнул глава федерации Михаил Волынец.Как сообщаетLenta.ruсо ссылкой на украинские "Вести", начало акций назначено на 20февраля. В бессрочных мероприятиях примут участие обманутые вкладчики,федерации малого бизнеса и боевики-националисты из организаций "Радикальныеправые силы", запрещенной в России УНСО и "Наждака".С заявлением в центре Киева выступила и группа радикалов,назвавшая себя "ветеранами восточного фронта". Она также анонсироваланачало массовых акций протеста. "Сегодня органы власти, как и преступнаявласть Януковича, организовывают провокации. Драки, титушки, менты – кровавыепровокации против народа Украины, который просто защищает свои конституционныеправа. Мы, патриоты Украины, ветераны войны на восточном фронте, интеллигенция,революционные силы, объявляем создание второго фронта противодействияколлаборантам", – заявили боевики.А бывший сотник Майдана, депутат Верховной рады ВладимирПарасюк пригрозил, что участники блокады Донбасса из числа боевиковдобровольческих батальонов будут использовать против полиции огнестрельноеоружие. "Если против ветеранов АТО, волонтеров, активистовбудет применена сила и совершаться попытки деблокировать пути, это будетначалом конца. Конца шоколадно-олигархической империи", – написал Парасюк.

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