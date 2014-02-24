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"Вежливый" Олег проводил женщину до метро после изнасилования
17 марта 2017, пятница, 16:43 – ИА СОЧИ-24
Столичные
правоохранители проводят проверку по заявлению женщины. Она рассказала, что с
малознакомым мужчиной встретилась у станции метро "Таганская", поскольку он обещал
ей помочь оформить кредит.
Затем коварный Олег и его жертва вместе пошли в банк. Однако по дороге
мужчина сказал, что ему нужно зайти домой, в квартиру на улице Большие
Каменщики, передает агентство
городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных
органах.
Там он заявил, что
для получения денег женщина должна с ним переспать, и, угрожая ножом, изнасиловал. Когда
та оделась, он проявил вежливость, проводив до метро. Приехав домой, потерпевшая
решила обратиться в полицию.Напомним,
шокирующий инцидент произошел ранее во Владивостоке. Там пожилой мужчина
кавказской внешности изнасиловал 21-летнего солдата на остановке общественного
транспорта. По
словам пострадавшего, пенсионер применил физическую силу, надругался над ним и
скрылся с места преступления на автомобиле. Стражи порядка устанавливают
личность и местонахождение насильника. Предположительно, злоумышленник также
является военнослужащим.Как писали Dni.Ru, в августе 2016 года сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту изнасилования на юго-востоке столицы. Пьяный мужчина подошел к 89-летней пенсионерке с предложением проводить до дома и напал на нее, когда они добрались до квартиры.
Источник:
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