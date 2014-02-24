"Вежливый" Олег проводил женщину до метро после изнасилования

17 марта 2017, пятница, 16:43 – ИА СОЧИ-24



"Вежливый" Олег проводил женщину до метро после изнасилования

В центре Москвы мужчина изнасиловал 28-летнюю уроженку Нальчика. По словам потерпевшей, проживающей в столице, злоумышленник по имени Олег обманул ее, пообещав помочь в оформлении кредита.Столичныеправоохранители проводят проверку по заявлению женщины. Она рассказала, что смалознакомым мужчиной встретилась у станции метро "Таганская", поскольку он обещалей помочь оформить кредит.Затем коварный Олег и его жертва вместе пошли в банк. Однако по дорогемужчина сказал, что ему нужно зайти домой, в квартиру на улице БольшиеКаменщики, передает агентствогородских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительныхорганах.Там он заявил, чтодля получения денег женщина должна с ним переспать, и, угрожая ножом, изнасиловал. Когдата оделась, он проявил вежливость, проводив до метро. Приехав домой, потерпевшаярешила обратиться в полицию.Напомним,шокирующий инцидент произошел ранее во Владивостоке. Там пожилой мужчинакавказской внешности изнасиловал 21-летнего солдата на остановке общественноготранспорта. Пословам пострадавшего, пенсионер применил физическую силу, надругался над ним искрылся с места преступления на автомобиле. Стражи порядка устанавливаютличность и местонахождение насильника. Предположительно, злоумышленник такжеявляется военнослужащим.Как писали Dni.Ru, в августе 2016 года сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту изнасилования на юго-востоке столицы. Пьяный мужчина подошел к 89-летней пенсионерке с предложением проводить до дома и напал на нее, когда они добрались до квартиры.

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