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Вице-спикера Рады высмеяли за глупую ошибку

8 января 2017, воскресенье, 11:00 – ИА СОЧИ-24

Вице-спикера Рады высмеяли за глупую ошибку
Вице-спикера Рады высмеяли за глупую ошибку
Говоря об ущербе от санкций заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко перепутала Россию и Евросоюз. Заметив свою ошибку, она попросту удалила компрометирующий пост в социальной сети.
Несмотря на то, что вице-спикер Рады Ирина Геращенко попыталась как можно скорее удалить со своей странице в Facebook сообщение с глупой ошибкой, журналисты уже успели обратить на нее внимание. Парламентарий сообщила своим подписчикам, что Россия потеряла от санкций, введенных Евросоюзом, 17,5 миллиарда евро.В качестве доказательств она прикрепила к своему посту ссылку на украинское издание "Европейская правда", где говорилось ровно обратное – за 2015 год именно страны ЕС понесли убытки от собственных санкций в размере 17,6 миллиарда евро. Заметив ошибку Ирина Геращенко без лишних объяснений просто удалила пост.Одними из первых на странное поведение заместителя председателя украинского парламента обратили внимание журналисты украинского издания "Вести". Они предоставили скриншот сообщения Ирины Геращенко. В дальнейшем он разошелся по социальным сетям. Пользователи Сети наперебой начали выдвигать самые разные предположения, почему парламентарий могла совершить столь грубую ошибку. Кто-то предположил, что речь идет о банальной невнимательности, кто-то – что сделать такую ошибку можно было только в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые полагают, что вице-спикер Рады попала впросак из-за того, что решила выдать желаемое за действительное.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В русскоязычном сегменте интернета продолжает набирать популярность ролик, на котором запечатлена схватка жителя Минска с ковром. Молодой человек, по всей видимости, отрабатывал на безответном спарринг-партнере приемы самообороны. Особую пикантность записи придал наложенный поверх звуковой ряд, достойный разворачивающегося эпичного противостояния...»

сегодня, 17:46
Бойцам Росгвардии выдадут автоматы для подводной стрельбы

Серийное производство модифицированного автомата двухсредного специального (АДС), способного стрелять из под воды, начнется с 2018 года, пообещал его производитель. Он добавил, что уже получил заказы от Росгвардии, Министерства обороны и спецслужб...»

сегодня, 17:30
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На 53-м году жизни скончался известный российский журналист Вадим Речкалов, передает "Московский комсомолец"..»

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Наезд грузовика на толпу в Иерусалиме сняли на видео

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сегодня, 16:28
Устроивший перестрелку с полицией работал в тире

Подозреваемым в деле об убийстве мужчины на юго-востоке Москвы стал сосед жертвы 26-летний Сергей Остапенко. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего свел счеты с жизнью. Стали известны новые обстоятельства дела...»

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