ВИЧ-инфицированных иностранцев начнут впускать в Россию

13 февраля 2017, понедельник, 10:29 – ИА СОЧИ-24



ВИЧ-инфицированных иностранцев начнут впускать в Россию

Вице-премьер Ольга Голодец поручила ряду ведомств пересмотреть условия въезда ВИЧ-инфицированных на территорию России. Также она предложила наладить систему оказания медицинской помощи зараженным иностранным гражданам.Согласно поручению Ольги Голодец, Минздрав, МВД и Роспотребнадзор должны "проработать вопрос о целесообразности пересмотра условий въезда, выезда и проживания иностранных граждан, инфицированных ВИЧ, а также организации оказания им медицинской помощи на территории России", передает "Коммерсантъ". При этом ведомства должны учесть мнение членов совета при правительстве России по вопросам попечительства в социальной сфере, по итога заседания которого и было вынесено соответствующее распоряжение.С 1995 года в России действует норма о депортации ВИЧ-инфицированных иностранцев, обеспечивающая предупреждение распространения болезни. Однако в 2016 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал Москву виновной в нарушении прав больных и призвал к искоренению их дискриминации в стране. В результате Конституционный суд смягчил ограничения на въезд ВИЧ-инфицированных, позволив им пересекать границу при наличии родственников в России. Член совета по вопросам попечительства в соцсфере Петр Родионов пояснил, что с момента принятия норм 1995 года "кардинально изменились подходы к лечению заболевания, изменился прогноз заболевания". При этом ограничительный меры лишь ухудшают ситуацию с зараженными иностранцами, так как возможная депортация заставляет их скрывать свой диагноз и не обращаться к врачу. "Даже после депортации многие из них находят способ вернуться: меняют фамилию и документы, вступают в фиктивный брак с гражданином России", – пояснил Петр Родионов. Поэтому он отметил, что необходимо поменять взгляд на решение проблемы ВИЧ-инфицированных иностранцев и оказывать им медицинскую помощь."Если иностранный гражданин получает необходимую терапию, своевременно проходит все обследования, то он не представляет угрозы для окружающих, соответственно, нет никаких объективных оснований для его выдворения за пределы страны", – заявил член совета. При этом он подчеркнул, что такая программа может субсидироваться за счет средств системы добровольного медицинского страхования, а также в рамках международных соглашений. Напомним, ранее Минэкономики и МВД исключили пункт о возможном снятии ограничений для иностранцев к 2018 году из программы по борьбе с распространением ВИЧ. По мнению ведомств, такое решение негативно скажется на нацбезопасности в сфере защиты здоровья населения.В период с 2012 по 2016 год Роспотребнадзор принял 15,5 тысячи решений о нежелательном пребывании зараженных иностранцев в России. В 37% случаев позиция ведомства была связана с наличием у "персоны нон грата" ВИЧ-инфекции.

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