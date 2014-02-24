Видео первого танца Дональда и Меланьи Трамп на инаугурации
21 января 2017, суббота, 13:28 – ИА СОЧИ-24
Видео первого танца Дональда и Меланьи Трамп на инаугурации
Трогательным моментом завершилась церемония официального вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа. Он вместе с супругой Меланьей станцевал на балу. Меланья Трамп уже успела заявить о себе как о даме с весьма утонченным вкусом и четкими представлениями о том, как должна выглядеть первая леди. Чувство стиля жены президента США отметили даже заядлые критики Дональда Трампа. Ее пальто небесно-голубого цвета на инаугурации никого не оставило равнодушным. Однако все сюрпризы были еще впереди, и по-настоящему она удивила модных критиков уже на балу, где вышла исполнять первый танец в белом платье. Вальсировали супруги под композицию May Way Фрэнка Синатры.
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В Сети скорбят о смерти пса Гейба, который стал героем множества шуточных роликов и успел приобрести славу настоящей интернет-звезды. Популярностью он обязан своим хозяевам, которые записали ролик со своим питомцем для друзей и выложили его на просторы всемирной паутины...»
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Одним из своих первых указов после официального вступления в должность 45-й президент США Дональд Трамп подписал указ, который "облегчит бремя Obamacare" – реформы здравоохранения, начатой его предшественником Бараком Обамой..»