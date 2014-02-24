Видео с места массовой драки у Рижского вокзала

11 февраля 2017, суббота, 16:15 – ИА СОЧИ-24



Видео с места массовой драки у Рижского вокзала

В Сети появилось видео с места массовой драки у Рижского вокзала. На опубликованных кадрах видно, что по вызову в результате происшествия прибыли две кареты скорой помощи.Массовая драка в районе Рижского вокзала произошла в ночь на 11 февраля. Очевидцы сообщают, что в потасовке участвовали порядка десяти человек, трое из них получили ранения. По факту случившегося проводится проверка, передает Life.ru.

СОЧИ 24