В Сети появилось видео с места массовой драки у Рижского вокзала. На опубликованных кадрах видно, что по вызову в результате происшествия прибыли две кареты скорой помощи. Массовая драка в районе Рижского вокзала произошла в ночь на 11 февраля. Очевидцы сообщают, что в потасовке участвовали порядка десяти человек, трое из них получили ранения. По факту случившегося проводится проверка, передает Life.ru.
В руководстве Московского метрополитена официально прокомментировали сообщения о замотанных проволокой деталях некоторых вагонов "подземки". Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой...»
Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»
В руководстве Московского метрополитена официально прокомментировали сообщения о замотанных проволокой деталях некоторых вагонов "подземки". Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой...»
Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»