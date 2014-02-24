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Видео с места взрыва в жилом доме в Саратове

11 января 2017, среда, 12:15 – ИА СОЧИ-24

Видео с места взрыва в жилом доме в Саратове
Видео с места взрыва в жилом доме в Саратове

В одном из жилых домов Саратова произошел взрыв из-за утечки бытового газа, передает Life.ru. Жильцы шестиэтажки эвакуированы. Сообщается о пожаре в квартирах на третьем и четвертом этажах, под угрозой возгорания находится пятый. На месте происшествия работают экстренные службы. Пожару присвоен третий уровень сложности. Очевидцы сняли последствия взрыва на видео. Запись опубликовал портал Life.ru.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В смерти Елизаветы II обвинили русских

Известие о смерти королевы Великобритании Елизаветы II опубликовали российские хакеры, уверяют западные издания. Как утверждает газета Daily Express, за распространение новости ответственны "прокремлевские сайты"...»

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В графике президента России Владимира Путина Мюнхенская конференция по вопросам политики безопасности в феврале 2017 года не значится, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков..»

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сегодня, 12:29
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