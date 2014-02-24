Виновников крушения Ту-134 выпустили по амнистии

7 марта 2017, вторник, 19:14 – ИА СОЧИ-24



Виновников крушения Ту-134 выпустили по амнистии

Суд амнистировал троих обвиняемых в крушении самолета Ту-134А в июне 2011 года под Петрозаводском. При этом доказано, что причиной трагедии стала деятельность сотрудников наземных служб.Согласно данным следствия, виновниками трагедии оказались сотрудники аэропорта "Петрозаводск" Владимир Шкарупа и Владимир Пронин. Их осудили в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц."Установлено, что к катастрофе Ту-134А (...) привели действия наземных служб. В частности, метеорологическое обеспечение полета воздушного судна было организовано Шкарупой и Прониным с нарушением правил безопасности полета и эксплуатации воздушного транспорта", – цитирует Lenta.ru официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко.Также суд признал виновным начальника управления радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи Федерального агентства воздушного транспорта Эдуарда Войтовского. Его осудили по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц". Следователи установили, что он сертифицировал аэропорт Петрозаводска с нарушением требований нормативных правовых актов. В отношении всех троих подозреваемых суд применил акт об амнистии. Таким образом Шкарупа, Пронин и Войтовский освобождены от отбывания наказания.Напомним,в ночь на 21 июня 2011 года пассажирский самолет Ту-134А разбился под Петрозаводском. В результате трагедии погибли 47 человек, среди них – пятеро детей.

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