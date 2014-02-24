Витамины группы В помогают от шизофрении

Препараты витаминов группы В и раньше широко применялись для лечения заболеваний нервной системы. Однако теперь выяснилось, что они также помогут пациентам с шизофренией победить этот тяжкий недуг. Британские ученые выяснили, что витамины группы B помогают справиться с тяжелым расстройством умственной деятельности – шизофренией. К такому выводу пришли специалисты Совета медицинских исследований Манчестерского университета, проанализировав ряд исследований, посвященных лечению этого заболевания. Результаты работы были опубликованы в журнале Psychological Medicine, сообщает портал EurekAlert!. В 18 исследованиях участвовали в общей сложности 832 пациента, принимавших препараты от шизофрении. Выяснилось, что помимо антипсихотиков и антидепрессантов уменьшить симптомы шизофрении помогают витамины группы В. Их следует принимать в высоких дозировках в дополнение к другим препаратам.Ранее та же группа ученых выяснила, что коррекция питания помогает справиться с депрессией и другими расстройствами. Они собираются продолжить исследование того, как питательные вещества влияют на психическое здоровье человека. Напомним, витамины группы В принимают участие во всех обменных процессах, протекающих в организме. Самыми доступными источниками этой группы являются цельное молоко, кисломолочные продукты, в том числе творог и сыры, нежирная свинина, яйца, отруби, пророщенные зерна, картофель, зеленые овощи и орехи.
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Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»