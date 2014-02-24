"ВКонтакте" закрыли комментарии на страницах жертв крушения Ту-154
25 декабря 2016, воскресенье, 17:00 – ИА СОЧИ-24
"ВКонтакте" закрыли комментарии на страницах жертв крушения Ту-154
Популярная социальная сеть "ВКонтакте" закрыла комментарии на cтраницах жертв авиакатастрофы самолета Минобороны России Ту-154. По словам пресс-секретаря ресурса Евгения Красникова, это стандартная практика, которая помогает защитить профили от "аномальной активности в комментариях и на стене". "Наши специалисты применили настройки приватности к тем страницам, которые по внешним признакам были похожи на страницы пассажиров потерпевшего крушения самолета", – цитирует представителя соцсети Life.ru.
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Помощница врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, более известной как Доктор Лиза, сообщила о последней воле начальницы. По ее словам, Глинка на случай смерти просила не допускать журналистов до своих юных подопечных...»
Москвичи весь день несут цветы в знак своей скорби по погибшим в авиакатастрофе Ту-154, унесшей жизни более 90 человек. Со всего города люди стекаются к телецентру "Останкино", зданию ансамбля имени Александрова и благотворительному фонду Елизаветы Глинки...»
Советник президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков написал издевательский пост в своем "Фейсбуке" о катастрофе самолета Ту-154 над Черным морем. Он предложил принести к российскому посольству в Киеве бутылочку "Боярышника"...»