ВКС России в Сирии выполнили поставленную Путиным задачу
10 января 2017, вторник, 14:16 – ИА СОЧИ-24
ВКС России в Сирии выполнили поставленную Путиным задачу
На совещании с руководящим составом Министерства обороны России глава ведомства Сергей Шойгу рассказал, что Воздушно-космические силы России выполнили в Сирии задачу, которая была поставлена перед ними президентом страны Владимиром Путиным. "Как бы тяжело и сложно не было, как бы мы не нуждались в поддержке международной коалиции, которая, на мой взгляд, сработала не просто по нолям, а в минус, к великому сожалению мы этой поддержки не увидели, а это потребовало от нас напряжения всех наших сил, всех наших возможностей, сосредоточения там серьезной группировки, как авианесущей группировки, так и дополнительных сил ВКС, привлечения военной полиции", – цитирует РИА Новости министра обороны России.
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