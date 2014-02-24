Власти ДНР выяснили личности убийц ополченца Гиви

Представители правоохранительных органов самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР) сделали заявление о ходе расследования убийства командира батальона "Сомали" Петра Толстых, более известного как Гиви. По их словам, они установили заказчиков ликвидации комбата. В Донецке заявили, что ликвидацией Гиви занималась украинская диверсионно-разведывательная группа, отметив при этом, что следы исполнителей убийства ведут в Киев, где и находятся заказчики преступления. "Мы знаем, что это за люди, знаем об их перемещениях", – сказали в силовых структурах ДНР.Ранее политолог Армен Гаспарян заявил, что украинские власти посредством убийства одного из наиболее опытных военачальников Донбасса рассчитывают на дальнейшую эскалацию ситуации в регионе. По его мнению, к таким шагам киевские власти подталкивает тяжелая ситуация на дипломатическом фронте. "Трамп сказал, что будет проверять всю идущую с Украины информацию, а посол Германии буквально на днях заявил, что Украина обязана выполнять минские соглашения. Конечно, в Киеве нервничают", – пояснил Гаспарян. Попыткой дестабилизировать ситуацию в Донбассе назвали убийство Толстых и в Кремле. "Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за таким убийствами, не удастся все-таки привести к дальнейшей эскалации", – заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Командир подразделения "Сомали" был убит в своем офисе в результате теракта, осуществленного с помощью выстрела из реактивного пехотного огнемета (РПО) "Шмель". Тело погибшего сильно обгорело. Церемония прощания с Михаилом Толстых пройдет в здании "Донбасс Оперы". Похороны назначены на пятницу, 10 февраля. Тело комбата подразделения "Сомали" будет погребено рядом с другим ополченцем Арсеном Павловым по прозвищу Моторола. На этом кладбище также похоронены два бойца отряда "Сомали".
Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»
Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»
Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»
Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»