Власти избавились от половины версий крушения Ту-154

29 декабря 2016, четверг, 12:44 – ИА СОЧИ-24



Власти избавились от половины версий крушения Ту-154

Межведомственная комиссия по расследованию обстоятельств крушения Ту-154 над Черным морем рассматривает около семи версий произошедшего. По словам экспертов, до получения данных с бортовых самописцев вариантов было в два раза больше."В начале работы было более пятнадцати версий", – заявил начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов. "Количество версий сузилось после анализа бортовых накопителей. Осталось где-то вполовину меньше", – цитирует его ТАСС.При этом он отметил, что ведомство пока не склоняется ни к одной из них. "Приоритетной версии нет", – подчеркнул он.В свою очередь глава Минтранса России Максим Соколов заявил, что Ту-154 практически полностью разрушился. "Самолет при ударе о водную поверхность и в последующем об дно Черного моря практически полностью разрушился, что, конечно же, осложнило проведение поисковой операции", – цитирует Соколова RT.Он рассказал, что на данный момент найдены тела 19 пассажиров рухнувшего лайнера. По словам главы Минтранса, основная фаза поисковой операции закончена. При этом спасатели продолжат исследовать зону падения на наличие остальные потерпевших.Между тем бывший второй летчик-испытатель Внуковского авиаремонтного завода, который летал на Ту-154, раскритиковал возможность крушения лайнера из-за закрылок. При этом он отметил, что подобной позиции придерживаются многие его коллеги. По мнению летчика, слова пилота падающего Ту-154 о закрылках "могли быть просто криком отчаянья, из-за непонимания того, что происходит с самолетом", сообщает "МК"."Команду на уборку шасси командир корабля дает на высоте более 5 м, а закрылки убираются, когда самолет достигает высоты более 120 м. Можно это перепутать? Если постараться", – заявил источник. При этом он отметил, что даже если бы произошла такая путаница, то самолет рухнул бы прямо на взлетно-посадочной полосе, так как на высоте в пять метров лайнер "оторвался максимум с двух третей этой полосы".Также сотрудник Внуковского авиаремонтного завода отметил, что механика автоматически блокирует положение закрылок при рассогласовании в три градуса и более, и "такая ситуация не ведет к катастрофе ни при каких обстоятельствах", так как действия экипажа при таком сценарии "известны и отработаны".Версия, что закрылки вообще не убрались, также кажется эксперту сомнительной. "В этом случае скорость растет и как подсказка командиру срабатывает световая и звуковая сигнализация: скорость превышена, убери механизацию! Кричит она на всю кабину. Не слышать ее просто невозможно. И звук этот, естественно должен быть записан на речевом самописце. Но его почему-то там нет", – рассказал бывший летчик.Новость дополняется.

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