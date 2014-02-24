Власти Литвы два года преследовали школьников ради пиара

23 января 2017, понедельник, 19:45 – ИА СОЧИ-24



Власти Литвы два года преследовали школьников ради пиара

Спустя два года проверок и разбирательств все обвинения с учеников гимназии имени Василия Качалова и средней школы имени Софьи Ковалевской в шпионаже в пользу России и измене Литве были сняты. Эксперты отмечают абсурдность подозрений такого рода в адрес школьников и уверены, что причиной возникновения скандала стала потребность в пиаре для литовских политиков.Несмотря на два года постоянных обвинений в адрес литовских школьников, поехавших отдыхать в российский лагерь, найти в поступках детей признаки измены родине или шпионажа в пользу России так и не удалось. О том, кто стоит за этой дикой историей и почему абсурдные обвинения всерьез обсуждались столь долгое время рассказал руководитель проекта Baltnews.lt Анатолий Иванов."Все это умело подогревалось. За всем этим стоял бывший директор департамента безопасности Литвы Гедеминас Грина и экс-руководитель национального комитета по безопасности и обороне Артурас Паулаускас. Они пиарились на этой теме в собственных интересах", – цитирует НСН эксперта.Власти страны пытались убедить граждан в том, что в детском лагере якобы проходил "отбор и воспитание будущих российских военных". Анатолий Иванов уверен, что детям просто не повезло с временем поездки. "2014 год – это время поиска врагов, пик войны с так называемыми ватниками и колорадами. Под эти два псевдотермина подворачивали все, что хочешь", – напомнил он. Дело в конечном итоге развалилось, однако по-прежнему остро стоит вопрос, почему чиновники, разного рода эксперты, полиция и прокуратура тянули с его закрытием так долго. "Ответственности никто нести не будет. Сомневаюсь, что у кого-то язык повернется прощение попросить за то, что вымарали людей в грязи. И когда в дела политические втягиваются школьники", – считает Анатолий Иванов.Несмотря на такой оглушительный провал, уверен эксперт, литовские политики продолжат свою "охоту на ведьм". "Каждый день литовской прессе нужен раздражитель, вокруг которого можно начинать антироссийскую возню. В концентрированном виде идет пережевывание события, потом делается вид, что его не было", – рассказал руководитель проекта Baltnews.lt. Под раздачу попадают даже кино и мультфильмы, произведенные в России. Например, в кремлевской пропаганде обвиняли фильм "Викинг" и популярный во всем мире мультсериал "Маша и медведь".

СОЧИ 24