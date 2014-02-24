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Власти Литвы два года преследовали школьников ради пиара

23 января 2017, понедельник, 19:45 – ИА СОЧИ-24

Власти Литвы два года преследовали школьников ради пиара
Власти Литвы два года преследовали школьников ради пиара
Спустя два года проверок и разбирательств все обвинения с учеников гимназии имени Василия Качалова и средней школы имени Софьи Ковалевской в шпионаже в пользу России и измене Литве были сняты. Эксперты отмечают абсурдность подозрений такого рода в адрес школьников и уверены, что причиной возникновения скандала стала потребность в пиаре для литовских политиков.
Несмотря на два года постоянных обвинений в адрес литовских школьников, поехавших отдыхать в российский лагерь, найти в поступках детей признаки измены родине или шпионажа в пользу России так и не удалось. О том, кто стоит за этой дикой историей и почему абсурдные обвинения всерьез обсуждались столь долгое время рассказал руководитель проекта Baltnews.lt Анатолий Иванов."Все это умело подогревалось. За всем этим стоял бывший директор департамента безопасности Литвы Гедеминас Грина и экс-руководитель национального комитета по безопасности и обороне Артурас Паулаускас. Они пиарились на этой теме в собственных интересах", – цитирует НСН эксперта.Власти страны пытались убедить граждан в том, что в детском лагере якобы проходил "отбор и воспитание будущих российских военных". Анатолий Иванов уверен, что детям просто не повезло с временем поездки. "2014 год – это время поиска врагов, пик войны с так называемыми ватниками и колорадами. Под эти два псевдотермина подворачивали все, что хочешь", – напомнил он. Дело в конечном итоге развалилось, однако по-прежнему остро стоит вопрос, почему чиновники, разного рода эксперты, полиция и прокуратура тянули с его закрытием так долго. "Ответственности никто нести не будет. Сомневаюсь, что у кого-то язык повернется прощение попросить за то, что вымарали людей в грязи. И когда в дела политические втягиваются школьники", – считает Анатолий Иванов.Несмотря на такой оглушительный провал, уверен эксперт, литовские политики продолжат свою "охоту на ведьм". "Каждый день литовской прессе нужен раздражитель, вокруг которого можно начинать антироссийскую возню. В концентрированном виде идет пережевывание события, потом делается вид, что его не было", – рассказал руководитель проекта Baltnews.lt. Под раздачу попадают даже кино и мультфильмы, произведенные в России. Например, в кремлевской пропаганде обвиняли фильм "Викинг" и популярный во всем мире мультсериал "Маша и медведь".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В парке львов в Крыму погиб человек

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Ученика одной из столичных школ избили одноклассники. С серьезными травмами 17-летний юноша был экстренно доставлен в институт им. Склифосовского...»

сегодня, 21:46
Пассажир упал на рельсы в московском метро

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Похищение "Черной жемчужины" в Москве попало на видео

Молодой человек вынес из Центрального детского магазина на Лубянке модель пиратского корабля "Черная жемчужина" из фильма "Пираты карибского моря". Происходящее сняли камеры наружного наблюдения. На опубликованной записи видно, что молодой человек, выносящий из магазина модель парусника стоимостью 55 тысяч рублей, совершенно не нервничает...»

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