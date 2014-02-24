Власти назвали основную версию крушения Ту-154

Члены межведомственной комиссии, созданной для расследования аварии Ту-154 над Черным морем, установили приоритетную версию произошедшего. Эксперты считают, что, вероятнее всего, в двигатель лайнера залетела птица. При этом следов возгорания или взрыва перед падением обнаружено не было. В межведомственной комиссии отметили, что "рядом находится база по исследованию птиц". "Возможно, одна из птиц попала в двигатель – это пока приоритетная причина", – цитирует Life.ru источник.В ближайшее время эксперты проанализируют версию попадания птицы в двигатель самолета. Из обломков лайнера уже извлекли бортовые самописцы, данные с которых будут исследованы в НИИ Минобороны в подмосковных Люберцах. Также была обнаружена хвостовая часть упавшего Ту-154 с двигателями.Отметим, что ранее похожую версию выдвигали в Федеральной службе безопасности: по их мнению, причиной крушения лайнера мог стать попавший в двигатель посторонний предмет. Также сотрудники ФСБ предположили, что самолет мог упасть из-за некачественного топлива, технической неисправности самолета и ошибки пилотирования.Ранее сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ заявил, что падающий Ту-154 летел так, будто экипаж хотел посадить его на воду. При этом лайнер перемещался неестественно – с задранным вверх носом.Позднее бывший замминистра гражданской авиации Советского Союза Олег Смирнов раскритиковал показания пограничника. По его словам, рассмотреть падающий самолет ночью было невозможно."Где находился свидетель? Если в море, то что-то можно было разглядеть, если с берега, то он видел только удаляющийся самолет. Конфигурацию удаляющегося самолета ночью разглядеть невозможно", – заявил заслуженный пилот СССР. Напомним, самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море 25 декабря. Лайнер с участниками Академического ансамбля песни и пляски имени Александрова следовал рейсом в сирийскую Латакию. На борту упавшего воздушного судна также находились журналисты, члены экипажа и известный врач Елизавета Глинка. Все они погибли.
В 2017 году пенсионную систему России ждет ряд серьезных нововведений, которые затронут не только нынешних, но и будущих пенсионеров, а также работодателей. Так, например, размер социальных выплат будет увеличен c учетом инфляции...»
Глобальная Сеть на сегодняшний день генерирует виртуальные финансы, вполне сопоставимые (а то и большие) по объему с обращением денег в реальном мире. Ежедневно через счета в интернете проходят суммы с десятью нулями. Какие же финансовые инструменты для приумножения капиталов предлагает виртуальный мир?..»
В наш век электронная коммерция развивается семимильными шагами. Через Сеть ежедневно проходят миллиарды долларов. Пользователи уже давно оценили удобство электронных денег и активно пользуются онлайн-магазинами и сервисами. Однако интернет – это не только возможность потратить, но и пополнить свой кошелек. Причем не виртуально, а вполне реально...»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила подсчитать, сколько евреев переехали с Украины в Израиль за минувшие три года. Эту мысль она озвучила на фоне заявления Министра обороны Израиля Авигдора Либермана, который предложил евреям эмигрировать из Франции...»
3D-реконструкция крушения лайнера Ту-154 над Черным морем была опубликована в Сети. Она создана на основании показаний сотрудника береговой охраны пограничных войск ФСБ, ставшего свидетелем трагедии...»
В 2017 году пенсионную систему России ждет ряд серьезных нововведений, которые затронут не только нынешних, но и будущих пенсионеров, а также работодателей. Так, например, размер социальных выплат будет увеличен c учетом инфляции...»
Глобальная Сеть на сегодняшний день генерирует виртуальные финансы, вполне сопоставимые (а то и большие) по объему с обращением денег в реальном мире. Ежедневно через счета в интернете проходят суммы с десятью нулями. Какие же финансовые инструменты для приумножения капиталов предлагает виртуальный мир?..»
В наш век электронная коммерция развивается семимильными шагами. Через Сеть ежедневно проходят миллиарды долларов. Пользователи уже давно оценили удобство электронных денег и активно пользуются онлайн-магазинами и сервисами. Однако интернет – это не только возможность потратить, но и пополнить свой кошелек. Причем не виртуально, а вполне реально...»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила подсчитать, сколько евреев переехали с Украины в Израиль за минувшие три года. Эту мысль она озвучила на фоне заявления Министра обороны Израиля Авигдора Либермана, который предложил евреям эмигрировать из Франции...»
3D-реконструкция крушения лайнера Ту-154 над Черным морем была опубликована в Сети. Она создана на основании показаний сотрудника береговой охраны пограничных войск ФСБ, ставшего свидетелем трагедии...»