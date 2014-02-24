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Власти предостерегают москвичей от участия в незаконных акциях

24 марта 2017, пятница, 11:30 – ИА СОЧИ-24

Власти предостерегают москвичей от участия в незаконных акциях
Власти предостерегают москвичей от участия в незаконных акциях
Организаторы антикоррупционного митинга отказались от предложенных московскими властями мест проведения акции. На выбор заявителям предлагалась площадка в парке "Сокольники" или улица Перерва в районе Марьино, где есть возможность провести как шествие, так и митинг. Теперь они призывают граждан к незаконному участию в несогласованной акции. Власти просят не поддаваться на провокации.
Как сообщил глава столичного Департамента региональной
безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, в связи с отказом от
проведения митинга в предложенных местах в адрес организаторов акции было направлено прокурорское предостережение. В нем говорится о недопустимости
нарушений закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях".В столичном правительстве отметили, что незаконные действия организаторов
могут создать неудобство москвичам и гостям столицы, а также испортить людям выходной
день. "Правительство Москвы обращается с просьбой к москвичам не
поддаваться на провокации", – заявил Черников. Он рассказал, что устроители митинга прислали в департамент пять
заявок, в которых говорилось о намерении провести массовую акцию в самом центре
города. Заявленная численность составляла 10-15 тысяч человек."Организаторы решили провести одновременно несколько
мероприятий на отдаленных друг от друга территориях города, – цитирует
"Интерфакс" чиновника. – Такими действиями они поставили под сомнение
свою способность правильно обеспечивать порядок мероприятий и безопасность как их
участников, так и случайно оказавшихся там людей или местных жителей".Кроме того, по словам Черникова, у городских властей не было
площадок для размещения такого количества участников. Заявителям
городские власти предложили две альтернативные площадки – Гайд-парк в
Сокольниках или улицу Перерва в районе Марьино. Однако организаторы отказались
от них. Если организаторы передумают и согласятся на предложенные
места проведения акции, город готов возобновить диалог. Напомним, что 26 марта оппозиционно настроенные граждане заявили
о намерении пройти маршем от площади Тверской Заставы до Охотного Ряда и
провести митинг против коррупции. 20 марта была подана заявка на проведение
публичного мероприятия. В положенные сроки организаторам был дан ответ и
предложения по местам проведения массовой акции.О том, что попытка проведения массовой акции на Тверской без согласования будет незаконной, организаторов предупредила и столичная полиция. Правоохранительные органы призвали граждан не поддаваться на провокационные призывы прийти на митинг в центре Москвы. Официальная информация _________________________ Уважаемые москвичи и гости столицы! ___________________________ ГУ МВД России по г. Москве убедительно просит вас воздержаться от участия в несогласованном мероприятии 26 марта 2017 года на Тверской улице. С учетом транспортной обстановки в центре города и вероятного присутствия там большого числа граждан организаторам мероприятия были предложены альтернативные места для его проведения. Несмотря на это, инициаторы продолжают призывать к участию в акции. ГУ МВД России по г. Москве предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Вместе с тем, московская полиция и городские власти официально предупреждают, что мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокационных действий, направленных на нарушение общественного порядка. В этом случае ваша личная безопасность может оказаться под угрозой. Напоминаем, что ответственность за безопасность граждан в том числе возлагается законом и на организаторов публичного мероприятия, о чем они были официально предупреждены. Публикация от ГУ МВД России по г.Москве (@petrovka.38) Мар 24 2017 в 12:37 PDT
О недопустимости проведения незаконного митинга его организаторов предупредила также столичная прокуратура. Как говорится на сайте ведомства, в целях недопущения возможных нарушений закона организаторам публичных мероприятий направлены предостережения. "Правоохранительные органы в соответствии с действующим законодательством вправе принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан", – напомнили в прокуратуре.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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