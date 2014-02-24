Власти предостерегают москвичей от участия в незаконных акциях

24 марта 2017, пятница, 11:30 – ИА СОЧИ-24



Власти предостерегают москвичей от участия в незаконных акциях

Организаторы антикоррупционного митинга отказались от предложенных московскими властями мест проведения акции. На выбор заявителям предлагалась площадка в парке "Сокольники" или улица Перерва в районе Марьино, где есть возможность провести как шествие, так и митинг. Теперь они призывают граждан к незаконному участию в несогласованной акции. Власти просят не поддаваться на провокации.Как сообщил глава столичного Департамента региональнойбезопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, в связи с отказом отпроведения митинга в предложенных местах в адрес организаторов акции было направлено прокурорское предостережение. В нем говорится о недопустимостинарушений закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях ипикетированиях".В столичном правительстве отметили, что незаконные действия организаторовмогут создать неудобство москвичам и гостям столицы, а также испортить людям выходнойдень. "Правительство Москвы обращается с просьбой к москвичам неподдаваться на провокации", – заявил Черников. Он рассказал, что устроители митинга прислали в департамент пятьзаявок, в которых говорилось о намерении провести массовую акцию в самом центрегорода. Заявленная численность составляла 10-15 тысяч человек."Организаторы решили провести одновременно несколькомероприятий на отдаленных друг от друга территориях города, – цитирует"Интерфакс" чиновника. – Такими действиями они поставили под сомнениесвою способность правильно обеспечивать порядок мероприятий и безопасность как ихучастников, так и случайно оказавшихся там людей или местных жителей".Кроме того, по словам Черникова, у городских властей не былоплощадок для размещения такого количества участников. Заявителямгородские власти предложили две альтернативные площадки – Гайд-парк вСокольниках или улицу Перерва в районе Марьино. Однако организаторы отказалисьот них. Если организаторы передумают и согласятся на предложенныеместа проведения акции, город готов возобновить диалог. Напомним, что 26 марта оппозиционно настроенные граждане заявилио намерении пройти маршем от площади Тверской Заставы до Охотного Ряда ипровести митинг против коррупции. 20 марта была подана заявка на проведениепубличного мероприятия. В положенные сроки организаторам был дан ответ ипредложения по местам проведения массовой акции.О том, что попытка проведения массовой акции на Тверской без согласования будет незаконной, организаторов предупредила и столичная полиция. Правоохранительные органы призвали граждан не поддаваться на провокационные призывы прийти на митинг в центре Москвы. Официальная информация _________________________ Уважаемые москвичи и гости столицы! ___________________________ ГУ МВД России по г. Москве убедительно просит вас воздержаться от участия в несогласованном мероприятии 26 марта 2017 года на Тверской улице. С учетом транспортной обстановки в центре города и вероятного присутствия там большого числа граждан организаторам мероприятия были предложены альтернативные места для его проведения. Несмотря на это, инициаторы продолжают призывать к участию в акции. ГУ МВД России по г. Москве предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка. Вместе с тем, московская полиция и городские власти официально предупреждают, что мероприятие незаконно, и в создавшихся условиях возрастает риск провокационных действий, направленных на нарушение общественного порядка. В этом случае ваша личная безопасность может оказаться под угрозой. Напоминаем, что ответственность за безопасность граждан в том числе возлагается законом и на организаторов публичного мероприятия, о чем они были официально предупреждены. Публикация от ГУ МВД России по г.Москве (@petrovka.38) Мар 24 2017 в 12:37 PDTО недопустимости проведения незаконного митинга его организаторов предупредила также столичная прокуратура. Как говорится на сайте ведомства, в целях недопущения возможных нарушений закона организаторам публичных мероприятий направлены предостережения. "Правоохранительные органы в соответствии с действующим законодательством вправе принимать все необходимые меры для пресечения провокаций, массовых беспорядков, любых действий, ведущих к нарушению общественной безопасности, создающих условия для угрозы жизни и здоровья граждан", – напомнили в прокуратуре.

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